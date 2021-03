Iseo & Dodosound, Oques Grasses i Xiula, primers confirmats del festival Ítaca 2021

Ítaca ha anunciat els primers noms confirmats per a la seva novena edició: Iseo & Dodosound, Oques Grasses i Xiula. El festival, que se celebrarà entre els mesos de maig i setembre, oferirà aquest tres concerts a l'Estartit (Baix Empordà) a finals de juny. En paral·lel, els promotors del certamen treballen en la programació d'una vintena de concerts a set pobles de l'Empordà amb l'objectiu de recuperar bona part de l'oferta cultural i musical prèvia a la pandèmia. En aquest sentit, reivindiquen que la cultura "és segura" i esperen poder assolir els objectiu malgrat les dificultats que generen els canvis "constants" en les restriccions.

Entre els primers artistes confirmats, la d'Iseo & Dodosound és, de moment, l'única actuació que la banda navarresa oferirà a les comarques gironines aquest estiu, concretament el 24 de juny. Després d'una llarga aturada, Iseo & Dodosound tanquen les portes de l'estudi per tornar als escenaris amb Inédito Tour, una gira en la que han decidit compartir amb el seu públic, de manera exclusiva, abans que vegin la llum, diverses cançons del seu tercer disc. A més, ho faran acompanyats dels seus inseparables The Mousehunters, banda al complet.

El festival tornarà a acollir Oques Grasses, un dels clàssics de l'Ítaca. La banda osonenca hi torna per presentar el 26 de juny seu nou treball que es publicarà el proper mes de maig. Dins la seva programació familiar, el festival també ha anunciat el concert de Xiula, una experiència per a públics de totes les edats.

La banda presentarà el 27 de juny, dins del certamen, nou espectacle que inclou la presentació de cançons del seu últim disc Descontrol Mparental (en el que han col·laborat Beth, Suu i Clara Peya, entre d'altres) sense oblidar alguns dels principals temes del grup.

Les entrades dels tres primers concerts confirmats ja es poden comprar a través del web del festival.