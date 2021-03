Maken Row, el xef de la música urbana, cuina nous èxits des de Cabanes

Maken Row, un jove productor nascut a Barcelona que resideix a l'Alt Empordà, va decidir el mes de juny passat, en plena pandèmia, obrir a Cabanes, on resideix actualment, l'estudi, MK Studios. Des d'aquí ha produït l'últim treball de la PAWN Gang, i en pocs mesos ja l'han visitat artistes d'arreu d'Europa. MK Studios s'ha convertit en un referent del panorama de la música urbana d'àmbit nacional. Han passat pel seu estudi Habibi, No Value, Good Jan, Teuma Thug, Mel Omana, entre altres.

Maken Row també ha treballat amb figures de renom internacional; és el productor d'artistes com l'argentí Kodigo, Juan Magan, M2H, Luciana. La seva marca d'aigua «ma-ma makenrow» firma cançons amb més de 10.000.000 de streams i amb facilitat s'escolta a la ràdio o l'spotify.

Va ser el 5 de març passat, quan Maken Row va fer el salt a la música com a cantant i treu el seu primer tema «Cuídate» que, acompanyat de videoclip, en menys d'una setmana ha arribat a tenir a més de 30.000 visites a YouTube. És «un tema profund, que tracta d'una història de desamor, parla de quan passa tota la intensitat i torna la calma» explica el músic. «Vull treure tot el que he estat escrivint els darrers temps i aquest tema és el principi d'un àlbum que sortirà l'any que ve».

La jove promesa de la música nacional va iniciar el seu projecte musical amb un background basat en el pop i el rock. «Vaig començar tenint l'estudi a la meva habitació i ara quan el meu nom ha començat a créixer en el món de la producció urbana he muntat el meu local».

Sota el seu nom artístic Maken Row, ha publicat per segells com Clipper's Sounds, amb el seu Hungry Eyes. Paral·lelament, juntament amb Pau Pérez, va treballar el projecte artístic Madness Gangsters.

Maken Row neix el 2013 quan treu el seu primer single a la venda Raise Up (que va arribar a top 1 a Itunes Espanya). En quatre anys en format DJ, va actuar per tot el seu país, una gira per Àsia, diversos xous en molts països d'Europa, i la seva residència a Privilege Eivissa i Pacha La Pineda. Del 2015 al 2019 va actuar amb la banda de rumba salsera Banannabeach com a guitarrista, on va fer gira per Holanda i Cuba i al llarg dels darrers anys ha tocat amb moltes bandes empordaneses com Crossing o Dekrèpits.

El 2019 en veure's molt estancat, decideix reinventar-se començant a produir música urbana. Des de llavors, ha produït més de 100 cançons i cada setmana acudeixen al seu estudi nous artistes. Maken Row s'ha especialitzat en la música urbana però no posa barreres a cap estil. «Arran de la Covid, treballo de forma online amb artistes que es troben a diferents llocs del món». Com a productor li encantaria arribar a treballar amb Ovy The Drums i pel que fa als cantants la llista és més àmplia: Ozuna, Machine Gun Kelly o Travis Barker.

Però al seu estudi, més enllà de crear instrumentals, gravar, mesclar i masteritzar, crea contingut amb el qual els joves aspirants a músics i productors poden rebre les primeres nocions de producció i edició musical, sigui a través dels tutorials que ofereix l'artista com les estades que organitza en les seves instal·lacions.

Maken Row, conegut com el xef de la música urbana, diu: «L'estudi és com la meva cuina. D'aquí a dues setmanes començarà una nova sèrie de vídeos, En la cocina de Maken, amb cançons tocades en directe des del meu estudi». La iniciativa es destina a artistes emergents que considera que necessiten una ajuda perquè arribin a més gent. La primera artista convidada a la cuina de Maken serà HH.