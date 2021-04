Maçanet de Cabrenys divulga la vida del gat salvatge en una exposició

El Grup de Recerca en Carnívors de Catalunya (FELIS-ICHN), amb l'objectiu d'apropar la fauna local a la societat, ha creat un projecte educatiu al voltant d'un dels carnívors més desconeguts del país: el gat fer o gat salvatge.

Maçanet de Cabrenys se suma a aquest projecte a través d'una exposició 'El felí dels nostres boscos', una xerrada i una passejada per l'entorn del gat fer el dia 2 d'abril a les onze del matí. Una hora abans es farà la conferència a l'antiga Oficina de Turisme que porta per títol 'Coneguem el gat fer'. «L'objectiu d'aquest projecte i aquestes activitats és donar a conèixer el gat fer a tots els territoris que en tenen entre la societat, descobrir els llocs on viu i destacar la importància de conservar-lo com a espècie» explica la regidora de Turisme Anna Estrada.

L'exposició es podrà visitar del 2 al 5 d'abril i el 9 i 10 d'abril a l'Oficina de Turisme de la plaça de la vila. És una mostra didàctica formada, principalment, per cinc plafons que descriuen l'espècie, la seva biologia i la importància de conservar-la.

Aquesta iniciativa gaudeix d'una subvenció atorgada per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i rep el suport de la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN), la Fundació Zoo de Barcelona i la cooperativa ambiental Gisfera.

L'objectiu del projecte, destaca la regidora, és que pugui arribar a les escoles. Inclou també un taller dirigit a l'alumnat de cinquè i sisè de cicle superior d'educació primària. L'activitat consta d'una part de contextualització a l'aula amb suports audiovisuals i d'una sortida a l'exterior, en forma de gimcana, enfocada al reconeixement de rastres per esbrinar quins mamífers viuen a prop de l'escola.