L'Escala recorda el Via Crucis amb un programa televisiu

Aquest seria el 13è any que s'hauria fet el Via Crucis

Aquest seria el 13è any que s'hauria fet el Via Crucis VISIT L'ESCALA

Més d'un centenar de persones donen vida, cada any, al Via Crucis de l'Escala. És un muntatge que al llarg dels darrers tretze anys s'ha anat consolidant. La pandèmia l'ha frenat. Ja l'any passat no es va poder fer i aquest, tampoc. Per no deixar un any més en blanc, la comissió El Rosetó, que es va renovar totalment l'any passat, ha decidit recordar-lo amb un programa televisiu rodat amb l'equip de Canal 10 Empordà que s'emet aquest divendres, a les deu del vespre, just quan s'hauria fet.

El programa televisiu consistirà en tres blocs. En el primer, diferents persones que hi participen explicaran el recorregut del Via Crucis revivint anècdotes en els espais per on passa. En el segon, Joan Brugués, l'iniciador de l'acte, i Jordi Piqué, responsable de la part escènica, parlaran sobre l'esdeveniment. Finalment, en el darrer bloc, es donarà veu a persones que habitualment resten rere els actors, però que són molt importants.