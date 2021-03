L'arxiu de Roses ja es pot començar a consultar des de qualsevol punt del món

L'Arxiu Municipal de Roses s'acaba de sumar a la plataforma Arxius en Línia de la Generalitat, quelcom que l'arxiver municipal Josep Maria Barris valora «com un pas endavant important perquè aconseguim que qualsevol ciutadà, des de casa seva i des de qualsevol punt del món, pot consultar els fons documentals que conservem». També, afegeix, «és més pràctic, perquè no els cal desplaçar-se físicament a l'arxiu i, a més, la documentació es conserva millor, ja que t'estalvies tocar l'original que és més fràgil». Aquest és un primer pas, ja que l'arxiu disposarà, aquest mateix any, d'un programa de gestió de la documentació en format digital «molt més potent i amb més possibilitats», el mateix amb el qual treballa actualment l'Arxiu de Girona.

En aquests moments, amb l'arxiu adherit als Arxius en Línia, el públic pot consultar els llibres d'actes de plens de Roses, des de l'any 1854 fins al 1982, i els padrons d'habitants, des del 1910 fins al 1945. Això, però, s'ampliarà, a curt termini, ja que s'anirà engruixint amb més material que ja està digitalitzat ara. Tot i això, l'arxiver municipal adverteix que no es digitalitzarà tota la documentació del fons. «N'hi ha que no val la pena o que no surt a compte, perquè és una documentació difícil o costosa de digitalitzar o perquè es consulta molt poc». En aquests casos, Barris creu que la millor opció és fer «una consulta directa, escanejar aquell document sol·licitat i enviar-lo».

La digitalització del fons es fa per dues vies: la documentació fràgil o antiga o amb suports complexos la fan especialistes i la resta, a escala interna. Actualment, l'arxiu de Roses disposa de més de mig milió de pàgines digitalitzades i estan penjades unes vint mil.