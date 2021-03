Alumnes de Castelló han visitat l'exposició 'Remor' a l'Ecomuseu Farinera

Remor és una exposició creada per les artistes Petra Vlasman i Gràcia del Ruste, que convida a la reflexió sobre l'entorn del safareig, com a espai de trobada i pertinença de les dones al llarg dels anys, així com de la pèrdua d'aquests i altres espais públics comuns.

A l'exposició, que va acabar aquest diumenge 28 de març, s'hi van poder veure imatges i textos diversos sorgits de fer "safareig" a diferents zones de l'Alt Empordà.

L'exposició, s'acompanyava d'una activitat creada per les mateixes artistes, que pretenia posar de manifest la necessitat de reflexió i debat entorn els rols de l'home i la dona al segle XXI i de valors com l'empoderament, la dignitat, la pertinença, la igualtat, etc.

Des de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries s'ha finançat aquesta activitat per a un total de 9 grups d'alumnes de primer de secundària amb l'objectiu d'apropar l'ensenyament als punts culturals del municipi i facilitar que l'educació es desenvolupi més enllà de l'espai escolar. És també una de les accions que es proposen des dels Departaments d'Ensenyament i Benestar Social i Famílies dins els actes de commemoració del Dia Internacional de les Dones.