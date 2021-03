Figueres celebrarà la Diada de Sant Jordi en dos espais

La Diada de Sant Jordi de Figueres se celebrarà en dos emplaçaments i amb control d'aforament. L'Ajuntament ha fet públic que fa mesos que hi treballa i que les parades es dividiran entre la Rambla, on aniran els llibreters i floristes, i la plaça Catalunya, que es destinarà a les entitats i associacions. En tots dos casos, hi haurà controls d'entrada i un circuit únic. Durant la jornada, la Rambla quedarà tallada al trànsit i l'entrada a la fira es farà des de la part ampla per garantir l'accessibilitat de tothom. L'horari d'obertura per als professionals serà des de dos quarts de nou del matí fins a les nou del vespre.

La regidora de Fires i Mercats, Ester Marcos, afirma que han treballat intensament per poder fer "possible" una diada "adaptada a totes les mesures de seguretat".