Una obra de Miró propietat d'André Breton se subhasta per més de sis milions

L'obra 'Le piège' de Joan Miró, que va ser propietat de l'escriptor, poeta i assagista André Breton, va ser subhastada aquest dimarts passat a la casa Christie's per 6,16 milions d'euros (5,3 milions de lliures esterlines). És "una pintura brillantment lírica i inventiva que representa el paisatge calorós i assolellat de la terra natal catalana de Miró", tal com va explicar la prestigiosa casa de subhastes londinenca.

Una altra de les obres del pintor català resident a Mallorca subhastades va ser 'Peinture', per una xifra que va superar els 11,8 milions d'euros (10,2 milions de lliures esterlines). En aquest cas es tracta de "una visió fantàstica carregada de romanç i passió, una de les millors pintures dels seus somnis, que Miró va començar en l'estiu de 1925", segons van detallar sobre una altra de les obres realitzades durant la seva eclosió surrealista.

Estava previst subhastar altres dos mirós d'aquesta mateixa etapa, per la qual cosa probablement es realitzarà avui. L'interès dels experts radica sobretot en el fet que a penes es conserven una vintena de pintures seves de 1924, l'any en què es va centrar en aquest estil, i només tres es troben a Espanya (en el museu Reina Sofia, la Fundació Miró i el Thyssen). Les altres estan en col·leccions particulars i en museus com el MoMA, el Guggenheim, el Pompidou i el Art Institute of Chicago.

L'obra que va pertànyer a Breton té especial rellevància per tractar-se d'un autoretrat de Miró, que es pinta metamorfosat en un arbre amb cap solar i el penis erecte, regant la terra i desbordant energia incontenible, disposat a fecundar París i fecundar un nou món. Va deixar escrit que per a ell "un arbre no és un arbre, una cosa que pertany a la categoria vegetal, sinó una cosa humana, una cosa viva", mostrant així la seva consciència ecologista.

Aquest mateix any Breton va publicar el seu cèlebre manifest surrealista i a l'any següent va conèixer a Miró i li va comprar quatre quadres, entre ells 'Le Piège', que va reproduir en el número cinc de la revista que divulgava el nou moviment, La Révolution Surréaliste. L'obra va ser una de les peces clau de l'exposició dedicada a Eros en la galeria Cordier de París.

Una altra obra de Miró prevista és Goutte d'eau sud le neige rose, de 1968. Es tracta d'un quadre de gran bellesa poètica i que fins l'any passat estava dipositat en la Fundació Miró de Barcelona i feia parella amb un altre de la col·lecció Katsuta. És un dels molts olis que té Miró dels anys 60, però l'ambient artístic català lamenta la contínua pèrdua de patrimoni artístic.



Basquiat per 35 milions

A més, Christie's va subhastar a Hong Kong l'obra 'Warrior', del novaiorquès Basquiat, per 35 milions d'euros, convertint-se en la peça occidental més cara subhastada a Àsia. Catalogada per la casa com "el pinacle de la producció creativa de Basquiat", va ser pintada en 1982 i és "un poderós retrat que demostra àmpliament per què és un dels pintors més importants de l'últim mig segle".

L'obra 'Game Changer' de Banksy s'ha venut per gairebé 20 milions d'euros, un rècord per a un treball de l'artista britànic. Els diners seran donats a la sanitat.