L'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries acreditat com Espai de cultura responsable AJ. CASTELLÓ

L'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries ha obtingut el distintiu "Espai de cultura responsable" que concedeix el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Aquest distintiu acredita els espais i equipaments culturals que adopten protocols sanitaris per prevenir la Covid-19 i que es comprometen a adoptar programes d'inclusió social.

Per obtenir el distintiu va ser necessària la inscripció al Cens d'espais de cultura responsables, creat a través del Decret Llei 44/2020, de 17 de novembre. Aquest cens s'ha creat amb l'objectiu de pal·liar les dificultats del sector durant la pandèmia i mostrar el compromís assumit voluntàriament per assolir un alt nivell d'excel·lència d'acord amb el caràcter essencial que la cultura té per a la societat.