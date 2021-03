Roses ret homenatge a l'artista Martí Vergoñós

La figura i obra de l'artista Martí Vergoñós (Palafrugell, 1948- Roses, 2017) serà homenatjada aquest divendres amb la inauguració de la doble exposició de l'artista que allotjaran, a partir de dissabte, les sales d'exposicions de Ca l'Anita i La Ciutadella i la presentació del llibre monogràfic Retrospectiva 1972-2010, dedicat a l'artista. L'acte tindrà lloc aquest 26 de març, en una presentació al Teatre Municipal de Roses i comptarà amb la participació de la dona del pintor, Carme Poyato; l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan; el regidor de Cultura, Èric Ibáñez, i les comissàries de l'exposició, Mariona Seguranyes, Marta Vergonyós i Mar Serinyà.

Activitats paral·leles

Amb aquest acte i les activitats paral·leles programades, l'ajuntament rosinc vol evidenciar la importància d'un artista molt arrelat a la població, així com oferir una oportunitat única a públic local i visitant, per conèixer la trajectòria de la seva obra. El regidor de Cultura de l'Ajuntament, Èric Ibáñez, destaca que «fa temps que treballem en aquest projecte amb el qual hem volgut fer un reconeixement a la dilatada trajectòria i a la qualitat de l'obra d'en Martí Vergoñós. Per aquest motiu, hem decidit dedicar aquesta mostra, per primera vegada a Roses, en els dos espais expositius del municipi, a la qual s'afegeix l'edició d'un catàleg».

Les dues exposicions instal·lades a Ca l'Anita i a la Ciutadella de Roses conformen la mostra Retrospectiva 1972-2010 que, unides, ofereixen un recorregut per la producció pictòrica de Vergoñós al llarg d'aquests quasi 40 anys. Durant l'acte del divendres vinent, es presentarà també el catàleg homònim editat per l'Àrea de Cultura, que ofereix un repàs de les diferents etapes del pintor a través de la seva obra, i que compta amb els escrits de l'historiador de l'art Toni Martínez, de l'artista Marta Vergonyós i de la comissària de l'exposició Mariona Seguranyes.

Martí Vergoñós Ferrar (Palafrugell 1948 /Roses 2017) fou un pintor singular, amb unes conviccions davant la vida que varen marcar no només la seva obra, sinó també les decisions que va prendre respecte al món de l'art. Nascut en un entorn rural arran de mar, va desenvolupar una relació profunda amb la naturalesa, que més endavant plasmaria a la seva obra on pintà el paisatge de l'Empordà i la seva gent. El seu caràcter inconformista el portà, més enllà de les dinàmiques del mercat, a crear la seva pròpia forma de vida autosuficient i sense intermediaris per esdevenir «un pintor popular».