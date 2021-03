Nova convocatòria del concurs de narrativa Frederic Pujulà-Ciutat de Figueres

L'Associació de Veïns del Rally Sud de Figueres ha convocat la cinquena edició del concurs de narrativa Frederic Pujulà-Ciutat de Figueres. Des del 2017 el premi ha evolucionat fins a arribar a rebre, el 2020, vuitanta-set relats. Els organitzadors l'han batejat amb el nom de Frederic Pujulà pel fet d'haver estat l'autor de la primera obra de ciència-ficció en català.

Aquest any l'Agrupació d'Amics de la Ciència-Ficció en Català, que ha donat suport a la convocatòria des de 2019, es dissol i retorna la convocatòria a l'associació de veïns «que treballa per crear una nova agrupació per poder fer-se càrrec del projecte. El nostre futur passa perquè aquesta associació aconsegueixi entre tots, amb esforç i constància, convertir Figueres en la Capital literària del gènere Fantàstic escrit en llengua catalana» remarca el president de l'Associació, Carles Acedo.

Entre els objectius del concurs està el fet de crear un esdeveniment que no sol ser relacionat amb les associacions de veïns, consolidant el precedent que aquests col·lectius poden formar part de la vida cultural de la ciutat; Fomentar la creació literària en llengua catalana; Incentivar i donar suport als autors novells i als que ja han publicat premiant i publicitant la seva creació i fomentar la literatura de gènere, en aquest cas la ciència-ficció, la fantasia i el terror. L'objectiu és descatalogar-la com subgènere literari i donar-li una posició normalitzada com a part íntegra de la cultura literària.

Premi de 300 euros

El premi té una dotació de 300 euros en metàl·lic a un únic guanyador. Un 10% del premi haurà de ser destinat per la persona premiada a una entitat amb fins socials. S'anunciarà els finalistes i el guanyador la mateixa data de l'entrega del premi, el 26 de setembre del 2021 en un acte que tindrà lloc a l'Auditori dels Caputxins de Figueres. La data límit per lliurar els relats és el 31 d'agost de 2021.