Joan Manuel Soldevilla presenta «Autopista» a Figueres, aquest dijous

La proximitat amb Sant Jordi i la relaxació de certes restriccions han fet que la cultura comenci a moure's amb més dinamisme. Reflex d'això són les presentacions de llibres que ja s'estan duent a terme. La pròxima a Figueres és aquest dijous, concretament, al Cercle Sport Figuerenc. L'escriptor i catedràtic Joan Manuel Soldevilla presenta, juntament amb Marta Planas, 'Autopista', el seu primer thriller. L'acte s'ha previst per a les set de la tarda i per poder-hi assistir cal reservar enviant un correu a soldevilla.figueres@gmail.com, incloent-hi el nom, els cognoms i el telèfon.

Autopista, publicada per Columna, és una novel·la protagonitzada per una dona que pateix una pèrdua terrible i que es perd en una violència inusitada. El llibre és la primera experiència de Soldevilla dins el camp de la ficció pura, cosa que li ha donat una llibertat creadora insòlita, allunyada de les acotacions dels assajos, on s'ha sentit molt a gust.

Soldevilla explicava en una entrevista recent en aquest setmanari que amb aquesta novel·la «tenia molt clara la idea de la road movie, del viatge familiar, perquè volia que fos una història de família, quasi una apologia d'ella, una mica perversa». L'autor afegia que el personatge principal, l'Andrea, aquesta mare, «es deixa endur pels seus impulsos emocionals, que la duen a fer coses que mai hauria cregut fer i posa sobre la taula què faries tu si la teva família fos agredida o patís».