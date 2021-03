Figueres celebra el Dia Internacional del Teatre amb Shakespeare i òpera

Des de l'any 1962 se celebra al món el Dia Mundial del Teatre. Es va instaurar per donar un toc d'alerta a governs, institucions i polítics que encara no reconeixen els seus valors ni el seu potencial econòmic. L'actriu Helen Mirren n'ha fet el discurs tot incidint en la situació de vulnerabilitat del sector, però també «en l'enginy i valor del treball d'artistes, tècnics i artesans». A la comarca també se celebra i es fa, per descomptat, amb teatre, òpera i unes àudio visites dramatitzades on el públic esdevé el principal protagonista.

La festa del teatre engega motors dijous amb la projecció de l'òpera Otello de Verdi a les 6 de la tarda, a l'auditori Caputxins de Figueres. La proposta la impulsa la Biblioteca en el marc del Club de Lectura LiceuBib. L'endemà divendres, a les 8 del vespre, al Teatre El Jardí, la companyia catalana Parking Shakespeare representa el clàssic 'La tempesta', adaptat i dirigit per Marc Rosich. Es tracta d'una coproducció de la Xarxa Transversal, un muntatge ambiciós amb tots els actors sempre en escena creant amb els seus cossos la tempesta que obre la peça i també l'illa on les víctimes del naufragi van a parar.















Unes hores abans d'aquesta actuació, a dos quarts de sis de la tarda, al mateix Teatre, es preveu fer un col·loqui prefunció on participarà la companyia, el club de Llegir el Teatre i estudiants de l'institut Olivar Gran. Just abans d'aixecar el teló, el públic podrà escoltar un missatge de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya amb motiu del Dia Mundial del Teatre en la veu de membres de la Federació d'Arts Escèniques de Figueres i d'un alumne de l'Aula de Teatre.

Visites dramatitzades

La darrera proposta que ofereix el Municipal són quatre àudio visites dramatitzades, el mateix dissabte, matí i tarda. Els participants podran seguir el recorregut per l'interior del Teatre El Jardí, descobrint els seus secrets i història, amb uns auriculars a les orelles. La visita és recomanable per a tots els públics i també famílies i es pot reservar a través del web de Figueres a Escena.