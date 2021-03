'La vampira de Barcelona', 'Las niñas' i 'Sentimental' parteixen com a favorites a uns Gaudí de tarda i presencials

'La vampira de Barcelona', de Lluís Danés, amb 14 nominacions; 'Las niñas', de Pilar Palomero, amb 13, i 'Sentimental', de Cesc Gay, amb 8, parteixen com a pel·lícules favorites als Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català. 32 produccions es disputaran els guardons més paritaris de la història, amb el 54% de dones finalistes. El palmarès es donarà a conèixer aquest diumenge a l'Auditori del Fòrum - CCIB, en una gala de tarda i presencial amb un aforament reduït al 30%. Andreu Buenafuente protagonitzarà el monòleg principal d'una entrega produïda per El Terrat i que comptarà amb la participació de Josep Maria Mainat, a més d'Elisenda Carod, Charlie Pee i Elisenda Pineda i les actuacions de Rigoberta Bandini, Maria Arnal i Marcel Bagés.

A la categoria de millor pel·lícula competiran quatre produccions en llengua catalana: 'La vampira de Barcelona', de Lluís Danés; 'L'ofrena', de Ventura Durall; 'La dona il·legal', de Ramon Térmens, i 'Les dues nits d'ahir', debut en la direcció de Pau Cruanyes i Gerard Vidal. Estan nominades a millor pel·lícula en llengua no catalana 'Las niñas', de Pilar Palomero; 'Sentimental', de Cesc Gay; 'La boda de Rosa', d'Iciar Bollain, i 'Adú', de Salvador Calvo.

A millor direcció estan nominades Pilar Palomero per 'Las niñas'; Cesc Gay per 'Sentimental'; Lluís Danés per 'La vampira de Barcelona' i Iciar Bollain per 'La boda de Rosa'. En la categoria de millor guió repeteixen Gay, Palomero i Bollain, que signa 'La boda de Rosa' amb Alicia Luna, i també està nominada al Gaudí una altra cineasta debutant, Nuria Giménez, per la seva òpera prima, 'My Mexican Bretzel', que també està nominada a millor documental.

En la categoria de millor protagonista femenina, els Gaudí d'enguany reconeixen la feina d'Anna Alarcón pel seu paper a 'L'ofrena'; Andrea Fandos per 'Las niñas'; Nora Navas pel seu paper a 'La vampira de Barcelona' i Candela Peña, per 'La boda de Rosa'. Alex Brendemühl per 'L'ofrena'; Javier Cámara per 'Sentimental'; Mario Casas per 'No matarás', i David Verdaguer per 'Uno para todos' són els candidats a endur-se el guardó a Millor protagonista masculí

Pel que fa al premi a millor actriu secundària, se'l disputaran Verónica Echegui per 'L'ofrena'; Natalia de Molina per 'Las niñas'; Bruna Cusí i Núria Prims, les dues per 'La vampira de Bacelona'. Aspiren al guardó a millor actor secundari: Alberto San Juan per 'Sentimental'; Ernesto Alterio per 'Te quiero, imbécil'; Francesc Orella per 'La vampira de Barcelona' i Abdel Aziz El Mountassir per 'La dona il·legal'.



Documental, televisió i pel·lícula europea

A millor pel·lícula documental hi aspiren '¿Puedes oírme?' dirigida per Pedro Ballesteros; 'La mami' dirigida i escrita per Laura Herrero; 'My mexican bretzel' dirigida i escrita per Nuria Giménez, i 'The mystery of the pink Flamingo' dirigida per Javier Polo.

A millor pel·lícula per a televisió hi competeixen 'Èxode', dirigida per Román Parrado; 'El crèdit', dirigida per Abel Folk i Joan Riedweg; 'La fossa', dirigida per Agustí Vila, i La mort de Guillem', dirigida per Carlos MarquesMarcet. A millor curtmetratge, estan nominades 'Candela', dirigit i escrit per Marc Riba i Anna Solanas; 'Forastera', dirigit i escrit per Lucía Aleñar; 'Ni oblit ni perdó', dirigit per Jordi Boquet Claramunt; 'Panteres', dirigit i escrit per Èrika Sánchez, i 'Vera', dirigit i escrit per Laura Rubirola Sala.

A millor pel·lícula europea, les nominades són 'Little Joe', dirigida per Jessica Hausner; 'Longa noite', dirigida i escrita per Eloy Enciso Cachafeiro; 'Sobre lo infinito', dirigida i escrita per Roy Andersson, i 'Sorry we missed you', dirigida per Ken Loach.



Una gala de tarda i amb un paper destacat de Josep Maria Mainat

La cerimònia avançarà el seu horari habitual per complir amb el toc de queda i s'iniciarà a les 18.45. Es podrà veure en directe a TV3, abans del Telenotícies Vespre. La catifa vermella obrirà les seves portes a les 16.45 i viurà un photocall més reduït que en anteriors edicions però ple de cares conegudes.

L'Acadèmia del Cinema Català va confirmar aquest divendres a la nit que Josep Maria Mainat "serà" a la gala dels premis Gaudí. L'entitat ha escrit al seu compte oficial de Twitter que volien que fos una sorpresa responent a un tuit del membre de la Trinca. En el missatge, Mainat hi deia: "Ei! M'han ofert presentar la gala dels premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català. No es conya! Ja us aniré explicant...".

La producció de la cerimònia anirà a càrrec d'El Terrat, que ja s'havia encarregat d'aquesta tasca en les edicions de 2013 i 2018. Enric Cambray és el director d'una gala que han escrit Dani Amor, Charlie Pee i Oriol Pérez, i on participaran Elisenda Carod, Elisenda Pineda, Charlie Pee, Enric Auquer, Sílvia Abril i un Andreu Buenafuente que s'encarregarà del monòleg principal de la cerimònia, fent un homenatge a Pepe Rubianes. També hi actuarà la cantant Rigoberta Bandini.



Paritat en els nominats

Els Premis Gaudí recullen per primera vegada en els seus tretze anys d'història unes nominacions amb més dones que homes aspirants a premi en les categories nominatives. Van passar a la segona volta de votacions 77 professionals, de les quals 42 són dones i 35 són homes. Així, categories habitualment "masculinitzades" amb nominacions com el so o els efectes visuals mostren un augment de dones nominades com Irene Rausell, Yasmina Praderas, Amanda Villavieja, Alejandra Molina, Daniela Fermín, Elena Coderch, Laura Tomás, Esther Ballesteros, Anna Aragonès i Míriam Piquer.

Entre les cares conegudes que lliuraran les estatuetes hi ha professionals del cinema com Greta Fernández, Belén Funes, Tània Sàrrias, Júlia Bertran, Nausicaa Bonnín, Pep Ambròs, Carlos Marques-Marcet, Maria Rodríguez Soto, Betsy Túrnez, Roger Coma, Elena Tarrats, Marc Martínez, Irene Moray, Neus Ballús, Paula Malia, Artur Busquets, Bella Agossou, Willy Toledo, Karra Elejalde, Leticia Dolera i Jaume Balagueró.