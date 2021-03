Els plans que no et pots perdre aquest cap de setmana

Activitats culturals programades per aquest dissabte 20 i diumenge 21 de març:

Música a Figueres

Dissabte 20 de març

A les 20.00 hores

Teatre Jardí

'Clamor' és un disc sorprenent que acaba just d'aparèixer i que Maria Arnal i Marcel Bagés presenten en directe aquest dissabte a les 20 hores al Teatre El Jardí de Figueres, dins la gira que acaben d'iniciar.

Teatre a Llançà

Dissabte 20 de març

A les 18.00 hores

Casa de Cultura

La companyia de teatre l'Elenc Santperenc proposa aquest dissabte, a Llançà, una funció solidària de la seva obra Noietes. Els beneficis de la venda d'entrades aniran per a l'entitat figuerenca We Love Uganda. L'espectacle està dirigit per Maribel Olmos i és una adaptació de l'obra El florido pensil, de l'autor Andrés Sopeña Monsalve. Es tracta d'un reflex, en clau d'humor, de diverses generacions de la postguerra. L'obra es podrà veure a les sis de la tarda, a la Casa de Cultura. L'entrada té un preu de deu euros i la venda de tiquets es farà a la Casa de Cultura el mateix dia o prèvia reserva al 972 121 470.

Presentació de llibre, a l'Escala

Dissabte 20 de març

A les 19.00 hores

Alfolí de la Sal

Presentació del llibre 'La síndrome del Dr. Strangelove', de José Antonio Donaire. Acte amb aforament reduït i inscripció prèvia a la llibreria Vitel·la o al correu electrònic llibreriavitella@gmail.com

Recital de poesia, a Roses



Diumenge 21 de març

A les 12.00 hores

Teatre Municipal

Dins el cicle Març de paraules, arriba l'espectacle Elles tenen la paraula: Veu i música a la poesia de dones que han esdevingut clàssiques catalanes contemporànies. La força i la diversitat dels versos de Maria Antònia Salvà, Maria-Mercè Marçal, Clementina Arderiu, Rosa Leveroni, Montserrat Abelló, Maria Àngels Anglada, Quima Jaume, Marta Pessarrodona, Teresa Pasqual, Cèlia Sànchez-Mústich, Vinyet Panyella, agafen ara una nova dimensió: un captivador contrast artístic i interpretatiu a través de la veu inconfusible i plena de matisos de Joan Massotkleiner i la sensible, emotiva i transparent arpa d'Anna Godoy.

Sardanes, a La Jonquera

Diumenge 21 de març

A les 17.00 hores

Sala Societat Unió Jonquerenca

La Cobla Vila de la Jonquera ofereix aquest diumenge un concert de sardanes, a la Sala Societat Unió Jonquerenca. El preu de l'entrada és de 5 euros.