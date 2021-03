L'exposició 'Pintar, crear, viure' tanca portes aquest diumenge

Era el 3 d'octubre passat quan va obrir portes una de les exposicions més ambicioses dels darrers temps al Museu de l'Empordà de Figueres. Es tracta de 'Pintar, crear, viure. Dones artistes a l'Alt Empordà (1830-1939)', comissariada per Cristina Masanés i que aquest cap de setmana tanca portes després d'haver prorrogat un parell de mesos. La mostra, que visibilitzava les dones artistes i trencava silencis de dècades, ha tingut una molt bona acollida entre el públic, malgrat que les restriccions de mobilitat han fet caure les xifres de visitants respecte altres exposicions. Tot i això, el director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech, assegura que es tracta d'un "projecte cent per cent estratègic que inicia un camí que assenta unes bases perquè s'ampliï amb noves investigacions i estiri fils". De fet, Bech avança que, a partir d'aquest projecte, ja s'està impulsant una coproducció amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya a l'entorn d'una de les artistes que apareixen a l'exposició i que no ha volgut, encara, donar-ne el nom. L'únic que ha avançat és que hi haurà dues seus expositives: el MNAC i el Museu de l'Empordà.

'Pintar, crear, viure' ha tingut una recepció molt important a nivell de premsa generalista però també especialitzada, una acollida que també s'ha fet notar entre el públic que l'ha visitat. Segons Eduard Bech, el fet "d'haver parlat des dels feminismes ha atret més gent jove al museu". De fet, el centre ha potenciat moltes propostes dirigides a aquest sector no només fent-les presencialment al museu sinó també anant ells als centres educatius. El director també remarca la importància que té el catàleg d'aquesta exposició, ja que "és un recurs molt important on es pot trobar tota la tesi de la mostra".

El proper projecte del centre museístic figuerenc serà una nova exposició protagonitzada per dones, concretament, dues creadores joves amb un present molt prometedor: Tura Sanglas i Rosa Tharrats.