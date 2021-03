Els Museus Dalí reobren les seves portes el 27 de març

El proper dissabte 27 de març, els tres museus del Triangle Dalinià (Figueres, Púbol i Portlligat) reobriran les seves portes després d'uns mesos d'afectació de la seva activitat degut a les restriccions de mobilitat imposades per les autoritats sanitàries.

La reobertura es farà de manera esglaonada, amb la intenció de recuperar plenament el seu horari habitual (de dimarts a diumenge) a partir de l'1 de juny.

Excepcionalment, des del 27 de març fins a Setmana Santa (dilluns 5 d'abril inclòs) els tres museus seran oberts cada dia.

Del 7 d'abril al 31 de maig, només obriran de dimecres a diumenge.

A partir de l'1 de juny recuperaran l'horari habitual, tancant només els dilluns.

Fins que no es recuperi el calendari habitual, l'horari del Teatre-Museu Dalí (Figueres) i el Castell Gala Dalí de Púbol serà de 10:30h a 15h, mentre que el de la Casa Salvador Dalí (Portlligat) serà de 10:30 a 18h.

Atesos els límits d'aforament per les mesures sanitàries, caldrà fer reserva prèvia en tots tres recintes.

Des de la Fundació Gala-Salvador Dalí recorden que al Teatre-Museu de Figueres es pot veure l'exposició Dalí: el surrealisme soc jo. Paisatges fora del temps, que mostra 12 obres clau del període surrealista de Salvador Dalí que no s'havien exposat mai juntes a Figueres. En el període de tancament dels Museus, s'ha aprofundit en tasques d'investigació, la qual cosa ens permet afegir a la mostra cinc noves obres, molt poc conegudes, de la sèrie Memories of Surrealism, una edició limitada d'obra gràfica que data de 1971. Són obres força desconegudes que reflecteixen com el surrealisme és present al llarg de la trajectòria de Dalí. Mostren també el pensament d'una època vibrant que es correspon amb el moviment Hippy, que Dalí capta amb imatges de la seva iconografia personal, transformant-les en testimonis d'un període marcat per un esperit lliure i d'horitzons infinits.

També es manté l'exposició del Castell Gala Dalí de Púbol, Gala.Dalí.Dior. D'art i de moda.

La casa Salvador Dalí de Portlligat compta, a més dels espais on Dalí va crear moltes de les seves obres, amb l'antic garatge dels Dalí que s'ha reconvertit en una sala d'audiovisuals. Actualment s'hi projecta un fragment de 20 minuts del documental La vida secreta de Portlligat. La casa de Salvador Dalí, produït per la Fundació Dalí i realitzat per DocDoc Films i dirigit per David Pujol.

La Fundació manté estrictes mesures sanitàries, certificades per Applus, per complir la normativa d'aforament, amb un recorregut unidireccional, i control dels visitants d'acord amb les normes sanitàries. Per tal de facilitar l'accés i la visita, es recomana adquirir l'entrada per internet i portar-la al mòbil.