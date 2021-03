Neix la Baldufa de Figueres, una mona de xocolata

Figueres ja pot dir que acaba de veure néixer un nou postre que vol esdevindre un element identificador de la ciutat. Inspirat en la baldufa catalana, sis pastissers de la ciutat han pres el repte que fa anys va plantejar el Museu del Joguet de Catalunya: crear una mona de xocolata que recreés aquesta joguina tan catalana. I ho han aconseguit. Les baldufes, que ja es poden trobar a les pastisseries figuerenques, estan fetes a partir d'un motllo facilitat pel centre museístic i són de xocolata negra, xocolata blanca i xocolata amb llet. Cada baldufa amaga una petita baldufa feta de fusta de boix en el seu interior. Costen 3 euros i, segons han explicat aquest matí durant la presentació d'aquesta mona, la voluntat és fer-ne durant tot l'any perquè esdevingui un referent gastronòmic i turístic.

La baldufa de Figueres és una iniciativa que permet unir gastronomia, comerç i cultura, ja que no només es vendran les baldufes a les pastisseries sinó que també es serviran en una vintena de bars i restaurants figuerencs i comerços de la ciutat decoraran amb aquest element els seus aparadors per participar així en un concurs.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que se sentia orgullosa de Figueres perquè "tothom hi ha posat el seu granet de sorra per poder promocionar la ciutat". Ha reconegut que "tenim grans mestres artesans i a vegades no els reconeixem suficientment". El director del Museu del Joguet, Josep Maria Joan, també ha valorat molt positivament la iniciativa i ha recordat que aquesta idea enllaça amb un projecte similar que ells van emprendre fa molts anys enrere.



A la presentació també ha participat, Toni Moreno, vicepresident de Comerç Figueres qui ha explicat com l'objectiu d'aquesta iniciativa és "treballar tots a una per fer que Figueres sigui una ciutat viva, amb dinamització comercial i amb un teixit econòmic potent, potenciant i donant a conèixer els productes de proximitat".