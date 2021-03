La cantant Melissa Sanley llança nou single, 'Undivided'

La cantant rosinca Melissa Sanley acaba de llançar un nou single, Undivided, "un himne per unir els nostres cors", ha reconegut l'artista. Tal com ha explicat, Undivided 2és un himne edificant que ens recorda que som més forts junts". L'artista afegeix que la seva voluntat és que aquesta cançó "ens faci tendre el cor i ens ajudi a unir-nos d'una vegada per totes. D'aquesta manera fem brillar aquest món". La cançó també fa referència al mon que "volem deixar a les próximas generacions": "I quan neixi un nen, mostreu-li la bellesa del món que pot brillar tant".