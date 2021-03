Sam Abrams inaugura el curs de literatura universal d'Atenea amb Virginia Woolf

Des de fa catorze anys, l'agrupació cultural Atenea de Figueres organitza el seu cicle de literatura universal i ni la pandèmia, explica la presidenta Anna Maria Velaz, els ha fet tirar enrere. L'escriptor i crític literari, Sam Abrams, bon amic d'Atenea, va ser l'encarregat, com en anteriors edicions, d'obrir-lo la setmana passada parlant de Virginia Woolf tot coincidint amb el 80è aniversari de la seva mort. El seguirà, aquest divendres, la filòloga Nathalie Bittoun abordant la figura d'Émile Zola, i, posteriorment, Xavier Pla i Eusebi Ayensa parlant sobre l'autor romanès Mircea Cartarescu i sobre L'Odissea, respectivament.

Anna Maria Velaz reconeix que aquest curs «està totalment consolidat» i per aquest motiu l'han volgut mantenir, encara que sigui en format virtual, enviant la conferència directament als socis o penjant-les al compte de Twitter de l'agrupació. Malgrat que ja es fan altres conferències o presentacions presencials a Figueres, el hàndicap per Atenea és l'espai reduït de la sala que obligaria «a reduir encara més l'aforament». La bona acollida del format virtual, a més, els encoratja. «La gent ens escriu explicant que els va bé, ja s'hi han acostumat», diu Velaz.

Aquesta setmana passada, doncs, van poder submergir-se en el món de Virginia Woolf, «una de les grans autores de la modernitat literària del segle XX, una autèntica mestra amb una esfera d'influència decisiva en la postmodernitat», segons Abrams. Molta obra de Woolf va publicar-se després de la seva mort, com els dietaris, assajos i l'epistolari que Abrams va assegurar que «pertany a la seva obra creativa, com un tot orgànic». Però l'escriptor advertia que cal llegir tota la seva obra, «seguir el seu full de ruta per conèixer-la bé perquè tot és material literari de primera magnitud».

Una veu original i irrepetible

Sam Abrams va confirmar durant la seva xerrada que Woolf és «una veu original i irrepetible» capaç de crear «un discurs nou i innovador». Per a l'escriptor, que l'ha llegida en profunditat en els darrers quaranta anys, era ben clar que Woolf és una autora «que t'enriqueix i amplia el món i que t'educa la sensibilitat i et refina».