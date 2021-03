Restauren l'escut de Figueres de la façana del Museu Dalí

El servei de conservació de la Fundació Gala-Dalí de Figueres ha iniciat la restauració de l'escut de la ciutat que llueix al capdamunt de la façana del Teatre-Museu Dalí. Es tracta d'una peça de ceràmica original de l'edifici, del segle XIX, que presentava deficiències en el morter. La intervenció, que ja estava prevista per al novembre passat, s'està duent a terme aquests dies in situ –s'ha muntat una bastida perquè la peça no es pot extreure– amb la col·laboració de dues especialistes en materials inorgànics com la pedra, la ceràmica i els metalls.

L'escut de terracota està fet amb peces de ceràmica unides amb passamà de ferro i morter. S'hi representa la fulla de figuera, les quatre barres i una corona a dalt que remet al títol de ciutat que li va atorgar la corona. «Amb el pas del temps i les inclemències del clima, el morter s'ha anat disgregant i desfent una mica, així vam considerar que s'havia de sanejar i refer alguns dels morters que uneixen les peces de ceràmica», explica la cap del servei, Irene Civil. Prèvia la intervenció de sanejament i repàs dels morters que estan fent les dues especialistes, l'equip del museu ja va realitzar una neteja biocida de tots els elements biològics. Regularment, cada un o dos anys, es fa un control dels elements externs del Museu i, en aquest cas, es va veure «que alguna peça estava una mica solta sense perillar, tot i que era urgent» pel lloc on es troba, conclou Civil.