Una peça ibera del fons Víctor Català s'exposa al MAC Catalunya

Una peça ibera, datada del segle II-I aC, de la col·lecció arqueològica del fons Víctor Català preservada a l'Alfolí de la Sal de l'Escala, formarà part de l'exposició 'L'Enigma Iber. Arqueologia d'una civilització' al MAC-Catalunya a Barcelona, aquest abril. La peça única, de gran valor històric, és una placa de plom que conté una inscripció ibèrica on s'esmenten diversos antropònims. Originàriament va ser feta per ser exhibida en un àmbit funerari. Aprofitant el canvi d'emplaçament, s'ha previst restaurar-la, principalment la zona dels claus, que és la més malmesa, per poder-la conservar en millors condicions.