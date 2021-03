L'Elenc Santperenc fa una funció solidària de l'obra «Noietes» a Llançà

La companyia de teatre l'Elenc Santperenc proposa aquest dissabte, a Llançà, una funció solidària de la seva obra Noietes. Els beneficis de la venda d'entrades aniran per a l'entitat figuerenca We Love Uganda. L'espectacle està dirigit per Maribel Olmos i és una adaptació de l'obra El florido pensil, de l'autor Andrés Sopeña Monsalve. Es tracta d'un reflex, en clau d'humor, de diverses generacions de la postguerra.

L'obra es podrà veure a les sis de la tarda, a la Casa de Cultura. L'entrada té un preu de deu euros i la venda de tiquets es farà a la Casa de Cultura el mateix dia o prèvia reserva al 972 121 470.

La representació de l'obra a benefici de We Love Uganda estava prevista per l'octubre de l'any passat, però es va haver d'ajornar a causa de les restriccions per la pandèmia. Els diners recaptats serviran per ajudar a pal·liar les dificultats en matèria d'educació que pateixen els nens de la comunitat d'Entebbe, a Uganda, on la crisi del coronavirus ha afectat encara més el món escolar.