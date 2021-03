Jorge da Rocha presenta el seu tercer àlbum a Figueres

Jorge da Rocha, músic portuguès establert a Barcelona, presenta el seu tercer àlbum, BLAU - Being Lost As Usual divendres a dos quarts de nou del vespre, a la Sala La Cate de Figueres, dins el cicle «66 butaques». En aquest nou treball, Da Rocha incorpora altres instruments i influències que obren camí a noves textures i paisatges sonors, ampliant el seu univers expressiu, inquiet i emotiu. Marcada per les seves arrels portugueses, per la seva trajectòria jazzística i per la seva passió per la música moderna, per l'electrònica i per les cançons, la seva música és un pont de descoberta musical i emocional i de reflexió sobre el món actual.