Espolla estrena un punt de lectura a l'antic i rehabilitat celler cooperatiu

«Una biblioteca no és un luxe, sinó una de les necessitats de la vida». Ho va dir el predicador Henry Ward Beecher ja al segle XIX, una frase que segueix tan vigent ara com en aquells temps quan la lectura no estava a l'abast de tothom. També així ho han cregut els veïns d'Espolla que acaben d'estrenar un punt de lectura a l'antic i rehabilitat edifici del celler cooperatiu dissenyat pels arquitectes Pelai Martínez i Jaume Viñas. Li han donat vida amb les donacions de llibres de lectors locals i altres volums adquirits per l'Ajuntament. També gràcies a una partida econòmica, que serà anual, de 400 euros de l'Associació de Veïns i Propietaris. D'entrada, el mantenen obert un parell de voluntaris dos dies a la setmana. L'objectiu, segons explica l'alcalde, Carles Lagresa, és incloure l'espai com a sala de lectura dins el Mapa de Lectura Pública, sota el paraigua de la Diputació de Girona, i contractar una persona deu hores a la setmana.

La idea d'impulsar un espai d'aquestes característiques ja va néixer durant l'anterior mandat, tot coincidint amb el naixement del club de lectura que, coordinat per una bibliotecària, va anar agafant molta volada. Abans de la pandèmia ja comptava amb una quinzena de participants que han vist frenada la dinàmica a causa de la Covid. L'espai triat per ubicar el punt de lectura és el primer pis de l'antic edifici del Sindicat, on hi havia hagut les oficines del celler cooperatiu i, anteriorment, l'antic ajuntament que havia utilitzat el jovent. L'edifici va ser adquirit pel poble entre els anys 2009 i 2010 i quatre anys més tard es van iniciar les obres de rehabilitació «perquè feia molt temps que estava en desús». Ara, a la part de baix del local, hi ha una sala per a entitats i, segons ha explicat l'alcalde, l'objectiu és també, en un futur no molt llunyà, «fer un petit museu dedicat al món de l'oli».





Et pot interessar Inauguren una sala de lectura sobre el dispensari mèdic.

Servei de préstec

El punt de lectura ocupa tot el primer pis i disposa de dues sales molt àmplies totalment equipades seguint la normativa que s'exigeix per ser sala de lectura. Allí, els usuaris poden trobar tot el fons que ara s'està acabant de catalogar. Bona part d'aquest, principalment els llibres, és fruit de donacions fetes per la gent del poble. «De tots els llibres que ens van donar, vam fer-ne una tria», reconeix, que valora aquesta iniciativa «com a molt important pel que fa al poble, sobretot pensant en la gent gran». Ella no té cap mena de dubte que l'espai pot esdevenir un punt de trobada i una plataforma per a generar diversitat d'activitats culturals. En aquest sentit, Prats explica que abans de la pandèmia ja gestionaven la bibliopiscina i que, a través d'aquest punt de lectura, li donaran continuïtat.

Aquest nou servei, que els veïns han acollit amb entusiasme, els ofereix, ara per ara, només la possibilitat d'agafar llibres en préstec, ja que la pandèmia limita poder-s'hi quedar a llegir. Ho poden fer els dos dies que està oberta la sala: dimarts, de quatre a set de la tarda i dijous, d'onze a una del matí. Els usuaris poden escollir entre els centenars de volums que hi ha a la seva disposició. A la primera sala, d'uns 60 m2, hi ha la secció d'infantil i novel·les i la col·lecció local, mentre que a la segona troben narrativa juvenil i còmics, biografies, llibres de viatges, poesia i teatre. També disposen de revistes, CD i DVD. Poden tenir-los en préstec el mateix temps que una biblioteca, és a dir, un mes amb la possibilitat de renovar. Prats explica que per Sant Jordi tenen previst la compra de més novetats.

L'alcalde reconeix que l'espai «ha quedat molt atractiu i funcional» i que la voluntat és «donar-li més potència». De fet, està pensat per a tots els públics i així també s'hi han instal·lat ordinadors perquè tothom que ho requereixi en pugui fer ús.