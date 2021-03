Torna el cinema en versió original amb l'Escola Oficial d'Idiomes de Figueres i Diòptria

Aquest 2021 es compleixen 14 anys de la col·laboració entre l'Escola Oficial d'Idiomes de Figueres i el Cineclub Diòptria, que permet portar a les pantalles figuerenques cinema d'autor en versió original amb entrada lliure.

Enguany el cicle de cinema tindrà lloc els dijous 18 i 25 de març i 8 d'abril als Cinemes Las Vegas en sessions a les sis de la tarda i a un quart de nou del vespre amb entrada gratuïta.

El cicle s'inicia el dijous 18 de març amb la comèdia francesa Antoinette dans les Cévennes. Amb guió i direcció de Caroline Vignal. El dijous 25 de març, es projectarà In den Gängen, una proposta del realitzador alemany Thomas Stuber premiada en diversos festivals europeus.

El cicle es clourà el 8 d'abril amb Where'd You Go, Bernadette, una pel·lícula de Richard Linklater protagonitzada per Cate Blanchett que no és un drama, ni una comèdia, ni una història d'aventures.