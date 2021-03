'Mank', de David Fincher favorita als Oscar amb 10 nominacions

'Mank', la pel·lícula de David Fincher i protagonitzada per Gary Oldman, és la favorita a la 93a edició dels Premis Oscar amb 10 nominacions. En la carrera als Premis de l'Acadèmia de Hollywood d'enguany també destaquen les sis nominacions de 'Nomadland', de Chloé Zhao; d''El padre', protagonitzada per Anthony Hopkins; 'El juicio de los 7 de Chicago', 'Judas and the black Messiah', 'Sound of metal' i 'Minari'. El director Pedro Almodóvar ha quedat fora de la carrera per l'estatueta perquè 'La voz humana' no ha estat nominada en la categoria de millor curtmetratge.

A millor pel·lícula estan nominades: 'El padre', 'Judas and the black Messiah', 'Mank','Minari', 'Nomadland', 'Promising young woman', 'Sound of metal' i 'El juicio de los 7 de Chicago'. A millor director, competiran per l'estatueta Thomas Vinterberg ('Otra ronda'), Chloé Zao ('Nomadland'), David Fincher ('Mank'), Lee Isaac Chung ('Minari') i Emerald Fennell ('Una joven prometedora').

Entre els nominats a millor actor protagonista hi ha Riz Ahmed ('Sound of metal'), Chadwick Boseman ('Ma rainey's black bottom'), Anthony Hopkins ('El padre'), Gary Oldman ('Mank') i Steven Yeun ('Minari'). Aspiren a l'estatueta a millor actriu protagonista Viola Davis ('Ma rainey's black bottom'), Andra Day ('EE.UU. vs Billie Holiday') Vanessa Kirby ('Fragmentos de una mujer'), Frances McDormand ('Nomadland') i Carey Mulligan ('Promising Young Woman').

A millor actor de repartiment, estan nominats Sacha Baron Cohen ('El juicio de los 7 de Chicago'), Daniel Kaluuya ('Judas and the Black Messiah'), Leslie Odom Jr. ('Una noche en Miami'), Paul Raci ('Sound of metal') i Lakeith Stanfield ('Judas and the Black Messiah'). I les actrius: Maria Bakalova ('Borat 2'), Glenn Close (Hillbilly Elegy), Olivia Colman ('El padre'), Amanda Seyfried ('Mank') i Yuh Jung Youn 'Minari'.

A millor guió adaptat els nominats són 'Borat 2', 'El padre', 'Nomadland', 'One Night in Miami' i 'The White Tiger'. I al millor guió original: 'Judas and the black messiah', 'Minari', 'Sound of metal', 'Promising Young Woman' i 'El juicio de los 7 de Chicago'.

Estan nominats a millor pel·lícula d'animació : 'Onward', 'Más allá de la Luna', 'A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon', 'Soul' i 'Wolfwalkers'.

Entre altres nominacions, en la de millor pel·lícula internacional, s'ha nominat a 'Otra ronda', 'Better Days', 'Collective', 'The Man Who Sold His Skin' i 'Quo Vadis, Aida'.