Beyoncé i Taylor Swift triomfen a la 63a edició dels Grammy

Beyoncé i Taylor Swift han triomfat a la 63a edició dels premis Grammy, que s'han celebrat aquest diumenge. Beyoncé ha rebut els Grammy a la millor actuació de R&B per 'Black parade'; a la millor cançó de rap i a la millor actuació de rap per 'Savage' i al millor videoclip per 'Brown skin girl'. Beyoncé s'ha convertit així amb l'artista amb més Grammy: 28.

Taylor Swift ha guanyat el Grammy a l'àlbum de l'any per 'Folklore' i Billie Eilish, a la millor gravació per 'Everything I wanted' i a millor cançó escrita per mitjà visual amb 'No time to die', juntament a Finneas Baird O'Connell.