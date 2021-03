Bàscara llueix un nou mural per defensar el dret a la igualtat entre dones i homes

Amb el lema 'Juntes som imparables' Bàscara acaba d'inaugurar un nou mural, al camp de futbol, realitzat pel col·lectiu Catatònics, dins dels actes celebrats al municipi per commemorar el Dia de la Dona. "Ja fa un parell d'anys que participem a les jornades que organitza l'ajuntament de Bàscara amb motiu del 8 de març amb un mural. Segurament és en aquestes dues intervencions on queda palesa la nostra manera de fer i ser" explica un dels membres, amb nom artístic Cru. Es tracta d'una obra de 300 m2 fruit "del treball en equip, de moltes hores on totes i cadascuna de nosaltres aporta el seu granet de sorra. Uns pintant, d'altres muntant la bastida, altres preparant els àpats, però tots reivindicant el dret a la igualtat entre dones i homes".

El col·lectiu Catatònics va néixer arrel de l'1 d'octubre del 2017. "Portem més de 10 anys en una època molt motivadora i de canvi social, això va portar a tot un seguit de persones d'àmbits tan aparentment allunyats com la pedagogia i la pagesia, el ram sanitari i autònoms a crear tots plegats alguna cosa que poguéssim sentir-nos nostra i així poder fer sentir la nostra veu. Vam començar amb pintades reivindicatives de caire més polític a peu de carretera, enganxant cartells i adhesius d'altres organitzacions, fins que vam sentir la necessitat de fer nosaltres mateixos el nostre propi "material" i discurs".



La creació d'aquest nou mural s'ha emmarcat dins dels actes que ha celebrat l'Ajuntament pel Dia de la Dona. Més d'un centenar de persones van acompanyar el actes d'aquesta diada reivindicativa, que va finalitzar al camp de futbol amb un acte institucional on es va fer fet la presentació del mural i la lectura del manifest amb la participació de dones de diferents generacions que han donat veu a totes les dones que al llarg de la història han estat silenciades. Continuant amb els actes de commemoració, dissabte passat es va portar a terme una xerrada sobre masclismes quotidians per a joves al Paller d'en Xirau, a càrrec de La Nut, organitzada per la Jove Comissió Lila i l'Ajuntament de Bàscara.