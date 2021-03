Els plans que no et pots perdre aquest cap de setmana

Activitats culturals programades des d'aquest divendres dia 12 a diumenge dia 14



Recital a Figueres

Divendres dia 12

20.00 hores

Auditori dels Caputxins

La pianista figuerenca Marta Viñas i la violinista Laia Fabra, de Sant Climent Sescebes, són les convidades de Joventuts Musicals per protagonitzar una vetllada aquest divendres a les 8 del vespre a l'auditori Caputxins de Figueres.

Espectacle de circ

Dissabte dia 13 de març

A les 19.00 hores

Teatre Jardí de Figueres



Fins i tot la foscor (Even the Darkness) és un espectacle de circ contemporani, un muntatge ambiciós nascut dins el 25è Circ d'Hivern de l'Ateneu Popular 9 Barris. Es tracta d'un viatge a través del temps on se'ns parla de la història cultural i religiosa d'Occident des d'un llenguatge tragicòmic. La proposta es pot veure aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre El Jardí de Figueres.

Poesia a Roses

Dissabte 13 de març

20.00 hores

Teatre de Roses

Emilio Gutiérrez Caba (1942) és un dels actors més coneguts de l'Estat amb una trajectòria llarga tant en cinema, com en teatre i televisió. També, darrerament, en la literatura, on ha narrat els seus orígens familiars. Gutiérrez és el segon convidat del cicle «Març de Paraules» del Teatre de Roses on aquest dissabte a les 8 del vespre protagonitza el recital poètic Coplas del alma juntament amb el baríton Luis Santana i el pianista Víctor Carbajo.

Presentació de llibre, a l'Escala

Dissabte 13 de març

A les 19.00 hores

A l'Alfolí de la Sal



El catedràtic d'Història del cinema Àngel Quintana acaba d'escriure Estiu al descobert (L'Avenç), un dietari de coses vistes i escoltades l'estiu del 2020, una reflexió crítica sobre allò viscut. El llibre, amb apunts musicals, es presenta dissabte a les 7 de la tarda a l'Alfolí de la Sal de l'Escala, acte organitzat per la llibreria Vitel·la.

Musical a la Jonquera

Dissabte dia 13

21.30 hores

Sala Societat La Jonquera

'Per si no ens tornem a veure', de la Cia. El Musical més petit, és la història de dues persones que no són el que diuen ser, una història de disfresses i identitats falses on el destí, com l'amor, és inevitable. La proposta, basada en un llibret d'Alícia Serrat, es pot veure aquest dissabte, a dos quarts de deu del vespre, a la Sala de la Societat de la Jonquera.

Teatre infantil, a Roses

Diumenge 14 de març

A les 12.00 hores

Teatre de Roses



Amb Blowing de la companyia Múcab Dans viurem el viatge d'una petita espora que té una missió: complir el desig de la Yuri. Un viatge a través del vent, ple d'aventures i situacions en les quals trobarem les respostes a totes aquestes pregunte: Un espectacle visual, poètic i innovador, on la dansa, la música en directe i la tecnologia ens convidaran a volar per un món fantàstic, màgic i absurd.