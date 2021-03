Fortià celebrarà el Dia Mundial de la Poesia, el 21 de març

El poble de Fortià celebrarà el dia 21 de març el Dia Mundial de la Poesia. Enguany el Dia Mundial de la Poesia no podrà celebrar-se presencialment com hem fet els darrers anys, però no per això hem de deixar de celebrar-lo! Per aquest motiu us animem a enviar-nos un vídeo (en format horitzontal) llegint la poesia escollida per la Institució de les Lletres Catalanes, "No em despulleu", de Felícia Fuster i Viladecans.

El podran llegir en català, alemany, amazic, anglès, àrab, búlgar, castellà, esperanto, francès, gallec, hindi, italià, japonès, occità, portuguès, quítxua, romanès, rus, ucraïnès, urdú, wòlof o xinès. El podran trobar al següent enllaç: https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/que-fem/programes/dia-mundial-de-la-poesia/dmp-2021/

Com els altres anys, també es pot llegir qualsevol altre poema.

Tots els vídeos enviats fins el 19 de març s'editaran i es farà un vídeo que penjaran a les xarxes socials de l'Ajuntament per celebrar aquesta jornada.

Podran enviar els vídeos per whatsapp al 634502919 o per mail a cultura@fortia.cat.