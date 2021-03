Les «vides secretes» d'un Dalí infant i adolescent

Josep Maria Joan, director del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres, encara recorda quan, de petit, s'emprovava d'amagat les camises tan especials que Salvador Dalí duia a una tintoreria de la ciutat. «No ho va saber mai, és clar, jo l'admirava moltíssim», diu. Aquesta vivència personal forma part de la història secreta de la ciutat vinculada al mestre sobre qui, aquest centre museístic acaba de recuperar l'exposició fotogràfica 'Els vint primers anys de Salvador Dalí' que es va veure, per primer cop, ara fa disset anys i que ara incorpora algunes noves imatges.

La mostra, que es mantindrà a la Sala Oberta fins a l'11 de setembre, és un viatge molt especial per l'univers de la família Dalí on hi són presents tots els seus integrants, fins i tot el primer Salvador, aquell germà gran que va morir i de qui va heretar-ne el nom. També els amics i, per descomptat, els mestres que el marcaren com el senyor Trayter, una figura que la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, ha volgut exalçar i que el mateix Dalí va qualificar «de sensacional». En el seu taller, hi tenia un teatre òptic on Dalí explicava a La vida secreta que hi havia vist «les imatges que m'havien de commoure més pregonament per la resta de la vida, la imatge de la nena russa que vaig adorar a l'instant. Era Gala? N'estic segur».





L'exposició repassa els primers vint anys de l'artista a través d'imatges procedents d'arxius particulars de la família Dalí i Domènech i d'algunes amistats del seu cercle més íntim. És el germen del gran pintor. La mostra es planteja com un recorregut per la seva primera etapa, però també de la vida familiar i dels seus principals personatges, entre ells Anna Maria a qui se la veu «en plenitud». Hi ha imatges també dels estudis de Dalí, les seves primeres exposicions i col·laboracions com a la revista Studium. La mostra també compta amb un espai dedicat a la joguina més preuada de Dalí i Anna Maria, l'Osito Marquina, a qui Lorca va donar nom. No falten dos petits espais dedicats a evocar el paisatge de Figueres i el de Cadaqués així com unes vitrines amb diferents documents.

La nostra pròpia infància

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, assegura que l'exposició, oberta a tothom gratuïtament, «ens apropa al personatge des de l'àmbit local, en els espais on va viure, de trobada, les vides secretes amb molts figuerencs». Afegeix que «conté grans tresors que ens poden recordar facetes de la nostra infància». «El turisme i la cultura són les dues grans potencialitats de Figueres», explica. Per a l'alcaldessa cal no oblidar que «Figueres és Dalí i Dalí és Figueres».