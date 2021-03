El musical «Per si no ens tornem a veure» arriba a la Societat de la Jonquera

Per si no ens tornem a veure, de la Cia. El Musical més petit, és la història de dues persones que no són el que diuen ser, una història de disfresses i identitats falses on el destí, com l'amor, és inevitable. La proposta, basada en un llibret d'Alícia Serrat, es pot veure aquest dissabte, a dos quarts de seu del vespre, a la Sala de la Societat de la Jonquera.

L'argument d'aquest musical de petit format se sustenta en la història dels Reis d'Arden que reben una carta dels Reis de Dumaine on els proposen que la seva filla Anne es casi amb el príncep William d'Arden. Però els joves prínceps no tenen cap intenció de casar-se i menys amb algú que gairebé no coneixen. Tots dos, sense saber-ho, tenen la mateixa idea: fugir amb una identitat falsa i descobrir com és el món més enllà dels seus regnes. Però per més disfresses que portin, i per més que canviïn una vegada i una altra d'identitat, els dos prínceps es troben i s'enamoren.

Per si no ens tornem a veure és un homenatge a les comèdies clàssiques. L'espectacle, amb composició musical de Marc Sambola i els actors Anna Lagares i Edgar Martínez, entre altres, juga amb una estètica i un llenguatge que cavalca entre un to més clàssic i un de més actual. Val a dir que, malgrat tractar-se d'una història de prínceps i princeses té una lectura contemporània i una factura cent per cent catalana.