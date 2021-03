L'Alt Empordà reivindica en clau artística la igualtat de les dones

La Companyia El Paller i alumnes de la seva escola van estrenar diumenge passat l'espectacle feminista i humanista T'escolto, et sento, et defenso. T'estimo que reivindica la necessitat de contacte, d'escolta, de llibertat d'expressió, d'equitat, coincidint amb els actes del Dia de la Dona, a Castelló d'Empúries. Es tracta d'un espectacle creat amb la col·laboració d'algunes de les alumnes de l'escola de nou moviment i dansa contemporània El Paller. L'endemà, 8 de març, es va inaugurar al municipi el nou mural reivindicatiu per a la igualtat, que ha realitzat l'artista Pilar Farrés, promogut per l'ajuntament castelloní.





L'espectacle d'El Paller, a Castelló d'Empúries

L'art en femení s'ha fet visible als carrers de diferents municipis i pel dia internacional de les dones, l'artista Marta Bellvehí va pintar durant tot el matí d'aquest dilluns una il·lustració a la plaça de l'Ajuntament de Figueres per reivindicar el paper de la dona. També l'Escala i amb el lema El futur és infinit s'ha inaugurat un mural, fet per alumnes de batxillerat artístic i d'ESO del municipi. Les cinc regidores de l'Ajuntament de l'Escala han llegit el manifest.





Peralada també va oferir una actuació musical pel Dia de la Dona

Altres municipis com Peralada han realitzat un fotomuntatge sota el títol «Tu, dona...!». La campanya s'ha realitzat amb la participació de 73 dones de diferents edats dels municipis de Peralada i Vilanova de la Muga. Llançà s'ha mantingut fidel a la reivindicació del Dia de la Dona i divendres passat dins dels actes programats, va presentar el llibre Roses de seda, de l'autora llançanenca Amor Pomareda, i va inaugurar l'exposició El Borinot Petit, de Marina Pey.





Per tancar la jornada del 8 de març, l'Ajuntament de Figueres va lliurar els tradicionals premis 8 de març Maria Rosa Ymbert. Enguany s'han presentat 24 projectes repartits en dues categories: plàstica i literària. En la categoria literària ha guanyat el primer premi l'obra Orgullosa, de Dafne Pascual Fernández de La Salle de Figueres; el segon ha estat per Norbert Fernández Rodríguez del mateix centre i el tercer el text Frenético, d'Andrea Reñón Martínez, de l'Institut de Vilafant. En la categoria de plàstica han resultat premiats Alba Bonal Grau, de l'Institut de Vilafant, en primer lloc; Judit Barat Serna, de les Escolàpies de Figueres, en segon lloc, i en tercer, Zoe Prudkin, de l'Institut Escola de Cadaqués.