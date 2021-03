Laia Fabra i Marta Viñas porten Brahms a Figueres

La pianista figuerenca Marta Viñas i la violinista Laia Fabra, de Sant Climent Sescebes, són les convidades de Joventuts Musicals per protagonitzar una vetllada aquest divendres a les 8 del vespre a l'auditori Caputxins de Figueres. Les dues intèrprets han seleccionat un repertori especial on destaca la Sonata núm. 3 de Brahms, «una de les més icòniques i representatives per a violí i piano», i peces de compositors catalans com Mompou, Toldrà i Albéniz, així com alguna obra de Falla.

Marta Viñas i Laia Fabra van iniciar els seus estudis musicals al Casino Menestral Figuerenc on, tot i això, no van coincidir en el temps. Mentre Viñas va enfocar el seu vessant professional més en l'educació, Fabra va ser a Galícia formant-se i, paral·lelament tocant amb una orquestra d'Eslovènia i, més tard, a Bèlgica. Va tornar el 2015. Dos anys més tard van coincidir quan, fent una actuació a Figueres, li va caldre una pianista. Així va néixer la idea de formar un duet. «Vam veure que ens enteníem bé i per fer música de cambra cal avenir-se molt i veure les coses d'una manera similar, tenir objectius comuns», reconeix Fabra.

En aquest concert a Figueres, que ha calgut posposar en dues ocasions a causa de les restriccions, presenten un repertori clàssic encapçalat per la Sonata núm. 3 de Brahms que interpretaran durant la primera part. «És un repte d'expressió que ens motiva», afirma Viñas, mentre que Fabra admet «la complexitat tècnica de l'obra del compositor sobretot a l'hora de connectar amb l'altre instrument». Fabra no amaga, però, l'admiració que senten per la peça «on cada moviment és diferent, però que inclou elements de gran bellesa a l'hora de tocar».

La segona part del concert està dedicada a compositors catalans, a excepció de Falla. Són peces curtes i molt variades, contrastades, «música nacionalista, que té característiques de la música popular». Per tirar endavant el repertori, la pandèmia ho ha dificultat molt. «La incertesa de no saber si es podrà fer o no, mentre ho estàs preparant, i les dificultats per quedar per assajar realment desanima, perquè hi dediques moltes hores», afirmen. També el fet de no tenir més concerts a curt termini. «Quan torni la normalitat, voldríem seguir presentant aquest repertori i pensar-ne un de nou», confirmen.