El grup artístic DonART impulsa la seva primera exposició a l'Escala

Onze creatives vinculades al poble de l'Escala han generat una mostra multidisciplinària amb un objectiu comú: revertir iniquitats. L'exposició és la primera activitat del col·lectiu DonArt format per les artistes: Sandra Olaya, Margarida Geronés, Assumpció Vila Mitjà, Regina Hernandez, Beni Ballesta, Mar Batet, Nelleke Ebben, Susanna Nicoletti, Anna Argiles, Grazia Broggini i Alba Mitjana.





L'exposició col.lectiva porta com a títol Horitzó al Cap/ Cap a l'Horitzó, i s'ha inaugurat aquest dissabte passat al Museu de l'Anxova i la Sal de l'Escala (Masle) amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Escala. «El títol de la mostra remet a la permanent presència de l'horitzó que funcionarà com a nexe d'unió de les peces en qualsevol de les seves disciplines (fotografia, pintura, escultura i collage), amb la voluntat de provocar reflexions a partir de la contemplació d'un eix que s'esvaeix per donar espai a allò que no és visible o que ha estat invisibilitzat» expliquen des del mateix col·lectiu.

Activitats associades

L'exposició es podrà veure fins al 6 d'abril. Al seu voltant s'han programat diferents activitats associades que articularan les reflexions de l'alumnat dels diferents centres educatius del municipi entorn de l'horitzó.