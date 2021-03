«Fins i tot la foscor» convida a fer un viatge a través dels temps de la mà del circ

Fins i tot la foscor (Even the Darkness) és un espectacle de circ contemporani, un muntatge ambiciós nascut dins el 25è Circ d'Hivern de l'Ateneu Popular 9 Barris. Es tracta d'un viatge a través del temps on se'ns parla de la història cultural i religiosa d'Occident des d'un llenguatge tragicòmic. La proposta es pot veure aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre El Jardí de Figueres.

Sota la direcció de Philine Dahlmann i Eva Ordóñez, sis són els artistes que es podran veure sobre l'escenari, tots ells –Emiliano Pino, Dominique Joannon, Laura Esposito, Julie Bergez, Elise Bjerkelund i Junyi Sun– amb disciplines de circ diverses com el trapezi, la dansa, la contorsió i la corda volant. Fins i tot la foscor és una proposta de gran format amb música en directe que permet al públic apropar-se a diferents disciplines de circ contemporani.

Aquest muntatge, una coproducció del Grec Festival recomanat per a un públic a partir de 8 anys, ha estat coreografiat per Junyi Sun, que el 2017 va rebre el premi a millor ballarí amb Dancing with frogs de la companyia Sol Picó. El Circ d'Hivern de l'Ateneu es fa amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, l'ICUB, l'Ajuntament de Barcelona, la Xarxa Transversal i INAEM i Barcelona Activa, juntament amb diferents residències d'artistes de circ. En aquest sentit, també serveix d'impuls per visibilitzar la tasca creativa d'aquests intèrprets.