Àngel Quintana presenta el llibre «Estiu del desconcert» dissabte a l'Escala

El catedràtic d'Història del cinema Àngel Quintana acaba d'escriure Estiu del desconcert (L'Avenç), un dietari de coses vistes i escoltades l'estiu del 2020, una reflexió crítica sobre allò viscut. El llibre, amb apunts musicals, es presenta dissabte a les 7 de la tarda a l'Alfolí de la Sal de l'Escala, acte organitzat per la llibreria Vitel·la. Unes hores abans, a les 12, es presenta a l'Espai Fòrum Vitel·la, de Palafrugell. Acompanyant a Quintana hi haurà Carmen Pardo, professora d'Història de la Música de la UdG, i el filòsof Miguel Morey.



Des d'una posició distant i crítica, Àngel Quitana intenta pensar la complexitat del moment tot puntuant els esdeveniments amb sentències escrites per Michel de Montaigne al segle XVI i unes quantes cançons de la història del rock i de la música popular d'avui. De fet, per completar la lectura d'aquest llibre s'ha fet una llista de cançons disponible a Spotify. Aquí en teniu un petit extracte.

«21 de juny. Fins fa poc hi havia sempre algú que des de la televisió ens deia què havíem de fer. Han estat unes setmanes organitzant la realitat en fases i franges horàries. Ho batejaven com a nova normalitat. Ara comencem una altra etapa en la qual ningú ens dirà què hem de fer. Serà un temps en què haurem d'assumir el nostre propi desconcert. És per això que he decidit fer un triple salt mortal. Al llarg de tot l'estiu rellegiré els Essais de Montaigne. Buscaré citacions entre tot allò que l'assagista va escriure al segle XVI per veure com hi ha sempre unes grans qüestions humanes que sobreviuen al temps i es poden extrapolar al present. Tot plegat anirà acompanyat de cançons amb les quals intentaré buscar correspondències, relacions o simplement seran temes agradables que ens han d'ajudar a superar les moltes crisis que viurem aquest estiu. Continuaré mirant el món des d'Ullà, al peu del Montgrí.».