Espifiada de TVE a la seva retransmissió dels Goya a Facebook: es colen comentaris masclistes sobre les convidades

La cobertura que RTVE ha fet de la 35a edició dels premis Goya també ha estat envoltada de polèmica per un fet lamentable. A només dos dies de la celebració del 8-M, la cadena pública ha rebut nombroses crítiques després que es colessin uns comentaris bastant masclistes i desafortunats sobre algunes de les convidades durant la retransmissió prèvia a la cerimònia a la seva pàgina de Facebook.





@rtve quitad el audio del Facebook porque telita lo que se está colando...??



- Esta es la única guapa porque las demás todas esqueletillos.



-Había una, la 'Nancy Peluso', y otra que estaba llena de tatuajes y parecía puta, puta, puta...



En fin mirad el vídeo! ??????? pic.twitter.com/jgmkCD9e1t — Sergio López (@sergiolopez_tv) March 6, 2021

A un par de días del 8M, no está de más que recordemos que existen muchas personas que hablan de nosotras así. Llamándonos puta por la forma de vestir. Juzgando el aspecto como si su opinión tuviese algún tipo de importancia. https://t.co/Z1CAtjs6cx — Carolina Iglesias?????? (@percebesygrelos) March 6, 2021

«És la bona de totes perquè les altres totes 'esqueletets'. Només una cantant, Nancy Peluso, i, bé, una que semblava un 'putot' plena de tatuatges. No sé d'on l'han tret aquesta. He pensat 'aquesta cobra', tio. Però puta, puta... Segur», va assegurar una veu anònima a l'àudio que es va colar durant aquest vídeo, que acumula més de 297.000 visualitzacions a Twitter.Aquestes paraules no han passat desapercebudes a les xarxes socials. Nombrosos usuaris de Twitter van condemnar i van criticar amb contundència aquestes vergonyoses paraules, com ara la 'influencer' Carolina Iglesias (Percebes y grelos).