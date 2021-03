La 'convidada sorpresa' de Salvador Calvo, director d'«Adú», a la catifa vermella casolana dels premis Goya

Sens dubte, de la catifa vermella virtual que ha protagonitzat aquesta 35a edició dels premis Goya, la presència de Salvador Calvo, que ha aparegut amb el seu marit i la seva filla, ha sigut una de les més tendres i simpàtiques.

Com van fer alguns dels nominats als Globus d'Or (i que ens van deixar les imatges més memorables de la mostra), el director d''Adú' ha decidit sortir amb la seva família, amb qui comparteix el seu dia a dia, aprofitant que ho feia des del saló de casa seva i fent-los partícips d'una nit molt especial.

Elegant i impecable, amb un esmòquing negre, camisa blanca i corbata de llacet, com el seu marit, l'arquitecte i interiorista Juan Luis Arcos, Salvador Calvo ha atès les preguntes dels mitjans. No han passat gaires segons quan l'Alejandra, la seva filla de 2 o 3 anys, ha entrat en escena per convertir-se en la protagonista absoluta del moment somrient, fent moixaines, movent la seva cua d'una banda a l'altra, saltant del sofà i sense parar de moure's (o mirant de fer-ho mentre la parella de Calvo intentava subjectar-la i, entre tots tres, ens proporcionaven un dels moments més divertits de la nit).

La filla de Salvador Calvo ha brillat de tal manera que gairebé ens perdem les paraules del seu pare, director de la pel·lícula 'Adú', que sortia com a favorita dels premis Goya amb 14 nominacions, entre les quals les de millor direcció i millor pel·lícula dramàtica. El guió segueix els passos de l'Adú, un nen camerunès de 6 anys, en el seu viatge per arribar a Espanya, donant-nos l'oportunitat de colar-nos en una realitat estremidora que és ben a prop nostre, alhora que permet que eles espanyols ens veiem des de fora (interessant). Sens dubte, una de les pel·lícules imprescindibles de l'any que pots veure en streaming a Netflix i Filmin. ¿Potser massa dura i social perquè els premis Goya li concedeixin el seu guardó principal?

Per a Salvador Calvo, el film 'Adú' és «un exemple de solidaritat», ha explicat a les preguntes de la premsa, que s'ha interessat pel que creia que el llargmetratge podia aportar. «És un exemple que no només ens hem de mirar a nosaltres mateixos, sinó que cal mirar el que està passant a fora i ser més solidari amb el proïsme».

«Ho veig difícil, la veritat, amb aquesta competència», confessava la intèrpret fa uns dies en una entrevista per a Woman.es. «Milena Smit ('No mataràs') està en boca de molta gent, Griselda Sciliani ('Sentimental'), també perquè és una actriu molt consagrada a l'Argentina i ha rodat amb Cesc Gay... tampoc sé el criteri que segueix el jurat per votar. Estic expectant», afirmava.

Sens dubte, la pel·lícula transmet perfectament el missatge.

La gala dels Goya 2021 serà recordada, probablement, per ser una de les més estranyes de la història. La cerimònia, al Teatre Soho CaixaBank de Màlaga, ha estat precedida de diferents trobades telemàtiques amb els nominats, en què hem pogut veure Salvador Calvo i la resta de l'equip d''Adú', com Álvaro Cervantes, nominat per la pel·lícula al Goya a millor actor de repartiment.