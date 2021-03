Maria Arnal i Marcel Bagés presenten 'Clamor', sobre la capacitat d'afrontar el futur

El duo que conformen Maria Arnal i Marcel Bagés publica aquest divendres el seu àlbum 'Clamor', que parla sobre la "capacitat de transformació per afrontar els reptes d'un planeta -d'un futur- en crisi", ha explicat el segell discogràfic del disc, Fina Estampa, en un comunicat. Es dona la circumstància que el proper 20 de març, el duet actua al Teatre El Jardí de Figueres.

El disc s'ha preestrenat aquesta setmana amb un conjunt de deu concerts que es va tancar a Madrid "amb un doblet d'entrades esgotades", i ja està disponible en totes les plataformes digitals i en format físic, CD i vinil.



Han explicat que l'àlbum "redimensiona el concepte de tradició i l'introdueix definitivament en el demà", i que el disc són 40 minuts de gran intensitat des de la cançó 'Milagro', el moviment d'obertura que, segons han explicat, entén la vulnerabilitat com un principi regenerador, fins a 'Alborada', l'instrumental de clausura.

L'ha produït David Soler, que "fa de les guitarres, atmosferes; de l'electrònica, matèria orgànica; i de la cobla, un arravatament", i inclou cants de balena, ones de ràdio i bels de cabres, com també referències literàries i filosòfiques d'autors com Timothy Morton, Gloria Fuertes o Paul B. Preciado.

També hi col·laboren els grups electro-acústics Morphosis, John Talabot i Tarta Relena, i han explicat que "renova per complet l'imaginari sonor de l'aclamat '45 cerebros y 1 corazón'".