Inauguren l'exposició fotogràfica sobre els primers vint anys de Salvador Dalí

La directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, no dubta a destacar la importància de l'exposició 'Els vint primers anys de Salvador Dalí' que s'acaba d'inaugurar al Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres. La mostra és un recorregut gràfic magnífic per la infantesa i adolescència del mestre i de la seva família, sobretot, de la seva germana Anna Maria Dalí qui té, en aquesta exposició, un apartat especial. "És una exposició molt important pel volum d'imatges, per com són i per Dalí i per aquesta imatge que ens ofereix de Figueres, és, sens dubte, el germen del que va ser Dalí", explica Aguer qui també ha destacat la fotografia del mestre Trayter, un professor singular que va tenir el pintor quan era petit.

La mostra, ubicada a la Sala Oberta i que es podrà veure fins a l'11 de setembre, és una finestra oberta que, segons l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, "ens apropa al personatge des de l'àmbit local". Per Lladó, "Figueres és Dalí i Dalí és Figueres". L'alcaldessa li ha agraït al director del Museu del Joguet, Josep Maria Joan, la idea de recuperar aquesta exposició que es va gestar amb motiu del centenari del naixement de Dalí, ara fa disset anys, i que ara es presenta enriquida amb algunes noves fotografies.