Els plans que no et pots perdre aquest cap de setmana

Activitats culturals programades per aquest dissabte 6 i diumenge 7 de març:



Exposició Aida Mauri, a Figueres

Fins al 20 de març

Matí i tarda de dilluns a divendres

Galeria El Claustre



Hi ha monuments que són símbols d'algunes grans ciutats: l'Arc de Triomf i Notre-Dame, a París; el Vaticà, a Roma, o Montjuïc, aBarcelona. Són espais tots aquests amb una gran força històrica, visitats per milers de persones any rere any, ja que els connecta ambel llegat dels seus ancestres. Les pintures d'Aida Mauri (1991)Ara, totes elles es podran contemplar, des d'aquest divendres i fins al 20 de març, a la galeria El Claustre de Figueres.

Presentació de llibre a l'Escala

Dissabte 6 de març

A les 19.00 hores

Alfolí de la Sal de l'Escala



L'escriptora Iolanda Batallé presenta la seva darrera novel·la, Atreveix-te a fer les coses a la teva manera, aquest dissabte a les 7 de la tarda, a l'Alfolí de la Sal de l'Escala. L'acte, organitzat per la llibreria Vitel·la, serà conduït per la mateixa autora i l'editora Gemma Garcia. Prèviament, a les 12 del migdia, la presentació es farà a Vitel·la Espai Fòrum de Palafrugell.

Teatre a Figueres

Dissabte 6 de març

A les 17.00 i a les 20.30 hores

La Cate de Figueres

Després de reiterades cancel·lacions a causa de les restriccions per contenir la pandèmia, per No hi ha lladre que per bé no vingui, de Tequatre, aterra aquest dissabte a La Cate de Figueres en una doble funció, a les cinc de la tarda i a dos quarts de nou del vespre.

Espectacle teatral, a Cadaqués

Dissabte 6 de març

A les 19.00 hores

Al Teatre Art i Joia de Cadaqués

La companyia de dansa i teatre Vero Cendoya serà aquest dissabte (19.00) al teatre Art i Joia de Cadaqués amb l'espectacle If (L'últim desig). Es tracta d'una comèdia àcida de Vero Cendoya a partir de textos de Natza Farré, interpretada per Alba Florejachs, Gloria Sirvent i la mateixa Vero Cendoya.

Actuació musical

Dissabte 6 de març

A les 20.30 hores

Per streaming a YouTube, Facebook i Twitch de La-Sala.Onlin



La-Sala.online ha dedicit dedicar tot el mes de març a la dona, essent conscients que la presència femenina encara és minoritària en l'àmbit musical. Jessica Mellado obrirà les propostes amb un concert aquest dissabte a dos quarts de nou del vespre. L'actuació es podrà seguir en streaming per YouTube, Facebook i Twitch de La-Sala.Online.

Concert de sardanes, a Figueres

Dissabte 6 de març

A les 18.00 hores

A l'Auditori Caputxins

Concert de sardanes de la cobla Rossinyolets organitzat per l' Ajuntament de Figueres en col·laboració amb el Foment de la Sardana Pep Ventura. Entrada lliure però cal reservar enviant correu a fomentsardana@gmail.com o un Whatsapp a 661 173 709

Taller debat, a Castelló d'Empúries

Dissabte 6 de març

A les 19.30 hores

A través de Zoom



Castelló organitza un taller-debat en línia sobre l'exposició Remor, Qui té roba per rentar? A través de Zoom. Es tracta d'una activitat gratuïta però cal inscriure's a informacio@ecomuseu-farinera.org o al telèfon 972 250 512.

Exposició a Sant Pere Pescador

Diumenge 7 de març

De 12 a 14 hores i de 17 a 19 hores

Capella de Sant Sebastià de Sant Pere



Sant Pere organitza l'exposició 'Digues la teva. Expressa la teva feminitat i les teves inquietuds' i la presentació del vídeo 'Llegat emocional' fet per dones de Sant Pere amb acompanyament musical amb Marta Shanti i obres dels alumnes de l'Escola Llagut.