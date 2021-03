Ernest Prana: «Molta gent coneix la meva música ara gràcies a un repte de TikTok»

Cantautor. Quan Ernest Prana va redescobrir-se musicalment,va experimentar en solitari a través de les xarxes socials amb el seu talent. Va guanyar presència a Instagram amb versions d'artistes com Coldplay o Elton John. Ara la plataforma TikTok ha catapultat a l'èxit algunes de les seves darreres cançons.

Ernest Prana, nom artístic d'Ernest Pratcorona, assaboreix els primers èxits de la seva carrera en solitari amb cançons com 'Huir de mí', '100 botes de champú' o '2 cafés'. Però la seva trajectòria ve de lluny, quan allà el 2011 va néixer la formació que els va portar a sonar a totes les ràdios, el trio Crossing nascut a l'Alt Empordà.

Quan arrenca la seva carrera en solitari i en quin moment es troba?

Amb Crossing feia un temps que estàvem en standbay, esperant la recuperació d'un dels membres del grup, la Marina, i vaig començar a compondre cançons. En un moment determinat, vaig pensar que aquests temes els podia treure en solitari. Vaig contactar amb el productor Tato Latorre que li van agradar molt i les vam començar a treballar. Això era el 2019. Després vaig firmar un contracte amb Sony per distribuir-les.

Com ha afectat la pandèmia a la seva trajectòria?

Des del confinament, vaig agafar un bloqueig mental de composició arran de firmar amb Sony, suposo que per la pressió d'estar en una companyia més gran. Ara feia deu mesos que no escrivia cap cançó. Estava a totes les xarxes, Facebook, Twitter, Instagram i un dia vaig dir: «Faré un repte a TikTok i com a teràpia de xoc escriuré una cançó durant 21 dies a partir dels comentaris que em posi la gent. Si la gent em comenta qualsevol cosa, jo d'allò en faré una cançó i la penjaré».

Quina resposta ha obtingut?

Vaig començar que no tenia seguidors a TikTok la primera setmana i, de cop, les cançons van començar a córrer dins l'aplicació i ara estem als 90.000 seguidors i pujant. És una passada la resposta que ha tingut i com ha afectat la resta, per exemple a Spotify. Que la gent s'interessi ara per la meva música a través d'aquest repte m'ha sorprès moltíssim.

TikTok crea eufòria, hi ha entrat per quedar-s'hi?

És una plataforma en la qual tu, des del teu telèfon mòbil, pots arribar a la teva audiència sense passar per cap intermediari, sense absolutament res. Qualsevol persona pot agafar el mòbil i es pot gravar, pot penjar una cançó. La gent decideix què li agrada i això ho trobo genial. A través d'això el públic ha conegut la meva música sense ser el que jo buscava. Encara m'està costant assimilar aquesta reacció, però estic contentíssim. Com que les cançons són en castellà, la majoria de seguidors són de països de parla hispana. A TikTok m'ho passo súper bé, no tinc cap raó per no seguir, al contrari. Un dels meus temes ha arribat a tenir mig milió de visualitzacions, un altre dos milions i això és una barbaritat, i tot aquest trànsit s'ha mogut també a les altres plataformes.

Quina creu que ha estat la clau de l'èxit?

He fet cançons dels sanitaris, de la dificultat d'estar separat dels amics durant la pandèmia, de Sant Valentí, tot és molt aleatori: escric del que li interessa a la gent. Crec que per això he obtingut aquesta resposta. De fet, part del bloqueig que tenia és que sempre acabava anant als mateixos temes, a parlar d'amor i desamor, i una cosa que m'ha anat bé de TikTok és que he après a parlar d'altres coses, he vist que a la gent li interessen altres temes.









Va aconseguir acabar amb el bloqueig que patia?

Sí. No és el mateix preparar una cançó per al dia, com he estat fent a TikTok, que anar a buscar aquella cançó que després saps que estaràs dos mesos preparant, gravant a l'estudi i saber que tens una companyia gran a sobre, si bé és cert que això et motiva molt a apostar pel teu projecte personal. Però era una pressió per mi que jo no era capaç de gestionar. Fins ara he gravat tres singles, un cada dos mesos des del setembre passat i la idea és seguir així. El que passa és que entremig va haver-hi un terrabastall. Les cançons les tenia gravades d'abans del confinament i havien de sortir al juny, però al final van sortir al setembre.

Com és la seva música ara, de quina manera ha evolucionat?

Volia un repte diferent, el pop en català ja l'havia fet, jo necessitava escriure i vaig començar a compondre cançons diferents, anant a buscar altres estils. No tenia projecte, escrivia per passar-m'ho bé. Ara els meus temes tenen tots ells un ritme diferent, però el meu productor ja s'encarrega que tots comparteixin el mateix so, el so Ernest Prana. El darrer single es titula Huir de mi.

Quan el sentirem en directe?

Totes les hores i l'esforç ho fem per arribar un dia a pujar a l'escenari, que és amb el que més gaudeixo. No pujo amb una banda a l'escenari des del darrer concert de Crossing, l'any 2017. Des de llavors he estat fent concerts en solitari pel mateix motiu que em vaig posar a fer cançons, per la necessitat que tenia de compondre i de cantar.