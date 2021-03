Eva Saumell clou el cicle «Aula Oberta» d'Atenea parlant de teatre i memòria

L'artista-pedagoga Eva Saumell ha estat convidada per l'agrupació Atenea per cloure amb una xerrada aquest divendres el cicle Aula Oberta dedicat, en aquesta edició, a la cultura. Llicenciada en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre i doctora en Estudis Teatrals per la UAB, desenvolupa la seva activitat professional com a artista-pedagoga amb col·lectius molt diversos. A més, compagina la seva feina artística amb la investigació i la divulgació teatral. En aquest sentit, la xerrada que ofereix està dedicada al teatre de la memòria històrica incidint en aquelles veus femenines oblidades. La conferència serà en format virtual i es pot seguir a través del Twitter d'Atenea.