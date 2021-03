Castelló inaugura un mural contra les desigualtats per sacsejar consciències

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries, des del Departament de Benestar Social, ha iniciat recentment una campanya que consisteix a anar realitzant murals en diferents llocs del municipi amb l'objectiu de poder sensibilitzar i fer pedagogia social d'una manera totalment pública i permanent, explica la regidora de Benestar Social i Educació, Anna Massot. El 25 de novembre passat, el municipi va encarregar l'elaboració d'un mural reivindicatiu contra la violència envers les dones, i «ara, aprofitant el dia internacional de les dones, hem volgut realitzar un segon mural, en aquest cas a favor del feminisme per seguir sensibilitzant la població» explica.

En aquesta ocasió, l'artista local Pilar Farrés s'està encarregant de pintar la paret situada entre l'Escola Ruiz Amado i l'escola infantil municipal Passeig de les Oques. A més, la iniciativa comptarà amb la participació dels i les alumnes de les tres escoles del municipi que, després d'un treball de sensibilització a l'aula, proposaran les paraules que formaran part de l'obra plàstica. «Aquesta acció neix amb la voluntat de promoure el debat i sacsejar consciències, a la vegada que pretén ser un recordatori permanent de la nostra reivindicació» assenyala Massot.

El mural s'inaugura aquest dilluns dia 8 de març al migdia amb la ja tradicional lectura del manifest per part de les regidores de l'Ajuntament davant del mural. Farrés destaca la importància de treballar en un tema que afecta el món i és el masclisme, amb motiu de la celebració del dia internacional de les dones. «La idea és que sigui un recordatori permanent d'aquesta realitat i de la nostra reivindicació» remarca.

L'artista recalca que el projecte vol presentar un espai per experimentar i aprofundir entorn el món i la seva dimensió humana. Sobre la intervenció dels alumnes, comenta que la intenció és «transferir paraules amb contingut al mur i així donar-li contingut a l'obra plàstica». En total seran una quinzena de mots els que s'inclouran al mur a més d'alguna altra figura que possiblement s'hi acabi introduint, considera Farrés que es troba aquests dies culminant l'obra.

Intervenen en aquesta iniciativa els alumnes de sisè de les escoles Joana d'Empúries, El Bruel i Ruiz Amado: «Vindran in situ diferents dies i hores a veure com es fa el mural. Fa molts dies que estan treballant aquest tema a la classe i guiats pel professor trien la paraula que es plasmarà al mur».

Com en anteriors treballs realitzats sobre paper, Pilar Farrés segueix apostant per la sobreposició de capes, que són com fites que es van aconseguint, desitjos i horitzons en la creació d'aquest mur reivindicatiu del dia de les dones, on es vol deixar palès a través de l'art la lluita pel respecte a la igualtat: «M'ha sorprès gratament sentir els nens que passen pel costat: li diuen el mur de les nenes, es nota que s'ha treballat a classe». El mural té quinze metres de llargada i hi predominen els colors lila, degradats. Ha utilitzat pintura per a exteriors i no utilitza esprais, sinó les mans i els pinzells.

Plenament conscienciada sobre la necessitat de lluitar contra les desigualtats, considera que «el problema per la seva urgència és una qüestió de primer ordre a escala global i l'art és molt poderós, és un agent de canvi i transformació social. En aquest sentit l'art pot oferir experiències estètiques» i agraeix «que l'Ajuntament m'hagi proposat aquest projecte per fer front a una problemàtica que concerneix a tots i a totes, i per contribuir a la conscienciació social des del món artístic».

Per altra part, també a Castelló d'Empúries presentarà el dia 7 de març amb la Companyia El Paller, juntament amb alumnes de la seva escola, l'espectacle T'escolto, et sento, et defenso. T'estimo, un muntatge feminista i humanista que reivindica la necessitat de contacte.