Els beneficis i valors dels esports, units en una nova col·lecció de llibres per a infants

La mestra Anna M. Matas i el pedagog Joan Antoja, de Llers, acaben de publicar els dos primers volums d'una nova col·lecció de llibres per a infants, amb il·lustracions d'Anna Baquero. Es tracta de Bojos pels esports, publicada en català per l'editorial Barcanova i en castellà per Anaya. Els dos primers llibres són «Bàsquet» i «Natació» i, com expliquen els creadors, divulguen aspectes d'aquests dos esports en concret «de forma amena, divertida i molt visual» i transmeten no només «els beneficis físics» de practicar-los sinó també «els seus valors».

Aquesta nova col·lecció, dirigida als primers lectors, a partir de sis anys, neix com un encàrrec de la mateixa editorial. Com explica Antoja, ells van fer una proposta i l'editorial va acceptar-la. A partir d'aquí el projecte va començar a prendre forma investigant-ne les característiques, la seva història, curiositats, els esportistes més destacats, entre altres. I tot explicat «perquè no sigui feixuc per la canalla i perquè es puguin animar a practicar-los». Antoja reconeix que ells no són experts en esports, però sí «en la capacitat de sintetitzar de forma planera, gràfica i breu» perquè els nens ho entenguin.

«Ara cada cop els infants es belluguen menys i fa falta», explica tot afegint que fent esport «es poden treballar molt bé els valors perquè es viuen en persona, treballes en equip, has d'acceptar derrotes, emocions que et costen». Són, per al pedagog, «un aprenentatge en viu i això és molt productiu». Ara, doncs, han aparegut aquests dos primers volums i la voluntat de l'editorial és anar fent créixer la col·lecció. Tot i això, caldrà veure quina acollida tenen els llibres, que ja es poden trobar a les llibreries.

Una vintena de llibres editats

Anna M. Matas i Joan Antoja tenen una llarga experiència fent llibres adreçats a la mainada i creació i disseny de materials didàctics. En aquest sentit, han publicat una vintena de llibres: contes infantils, llibres de divulgació, d'endevinalles i de cultura popular, entre altres. Dins d'aquesta línia, actualment estan treballant un projecte molt ambiciós i engrescador sobre frases fetes i dites il·lustrades, amb apartats per jugar en família. En aquest llibre hi col·labora també el lingüista Víctor Pàmies.







Anna Maria Matas, Joan Antoja i Anna Baquero (il·lustracions)Editorial Barcanova (Anaya, en castellà)32 pàgines - 10 euros