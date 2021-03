Imma Colomer i Fina Rius reivindiquen la figura de Víctor Català

La Sala Atrium estrena aquest dimecres l'obra 'Stromboli. Somnis, signes i símbols', un muntatge que s'endinsa en la novel·la 'Solitud' de Víctor Català i la pel·lícula 'Stromboli', de Roberto Rossellini. "És una conferència esplèndida i emocionant, amb un viatge d'una lucidesa espectacular", ha assegurat la directora, Imma Colomer. L'obra està inspirada en un text acadèmic de la filòloga i Rosa Delor i l'ha adaptat al teatre la dramaturga Núria Casado Gual. Segons Casado, el resultat "és un híbrid entre literatura, cinema, món acadèmic i teatre". L'actriu Fina Rius, que interpreta la protagonista, ha explicat que l'obra pretén, al mateix temps, reivindicar la figura de Víctor Català. L'espectacle es pot veure fins al 21 de març.

L'obra té el format d'una conferència a càrrec de la doctora Nela Simari, una distingida experta en el camp de la literatura comparada que l'han convidat a un congrés internacional sobre cinema europeu. La protagonista té com a objectiu demostrar la influència no reconeguda que Català, nom de ploma de Caterina Albert, va exercir sobre el cineasta italià en la seva pel·lícula més coneguda. Per fer-ho, s'utilitzen fragments enregistrats de l'obra 'Solitud', que es va fer l'any passat al Teatre Nacional de Catalunya, juntament amb fotogrames originals de la pel·lícula italiana. Amb tot, la conferència acaba sent una conversa magistral a un professor antic que havia tingut la protagonista.

Paral·lelament, durant l'espectacle afloren també "desafiaments personals" de la protagonista i ferides mal tancades del passat. "És un 'MeToo' personal de la protagonista", ha assegurat Rius. "En tantes institucions hi ha laberints foscos que moltes vegades semblen normals", ha reivindicat. Així, 'Stromboli. Somnis, signes i símbols' també té un gran rerefons feminista i aprofita per reivindicar Víctor Català "com a gran autora que forma part indiscutiblement del mosaic cultural europeu del segle XX", ha dit la dramaturga. "Ningú feia Víctor Català. Com pot ser que a escala institucional se l'hagi apartat d'aquesta manera?", ha qüestionat l'actriu Fina Rius.

"L'obra convida a reflexionar sobre el concepte d'autoria, el fet creatiu i, sobretot, qui roman a l'ombra en el complex relat de la història", ha comentat la directora.

Imma Colomer ha assegurat que, per entendre l'obra, no és necessari que el públic hagi llegit la novel·la o vist la pel·lícula. "El repte era mostrar de manera atractiva un llenguatge científic", ha explicat la directora del muntatge. "S'havien de combinar dues formes de comunicar molt diferents", ha afegit, en la mateixa línia, la dramaturga Núria Casado Gual.