'For Sama' és la propera proposta del cineclub Diòptria de Figueres. El documental neix de la necessitat de documentar una situació excepcional que els mitjans tradicionals no explicaven a Síria. La directora Waad Al-Kateab va filmar més de cinc-centes hores durant 5 anys, entre el 2012, on esclataven les primeres protestes contra el govern, i el 2017, on la guerra ja havia pres tota la seva ferocitat. Ella tenia entre 21 i 26 anys en aquesta època.