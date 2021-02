Els recitals encapsulats reactiven amb èxit la poesia a l'Alt Empordà

Figueres ha acollit una sèrie de recitals poètics encapsulats que s'han enregistrat a l'entorn de l'Hospital de Figueres, com una altra manera de mostrar tots aquells recitals de la comarca empordanesa i de la ciutat de Figueres, que la pandèmia va aturar. "Calia reactivar aquest sector, el poètic literari —que feia un any que no es reunia— i tornar a donar veu i presència als nostres poetes. Aquest és una manera, n'hi ha més" explica la poeta Montserrat Cufí, impulsora d'aquesta iniciativa. "La necessitat de congriar-nos un altre cop era enorme, això ja es va quedar palès el primer dia, on les emocions espurnejaven i ens haguéssim abraçat fins a l'infinit. Sentir recitar els meus companys en directe va ser un regal, l'ànima s'eleva" descriu. Però no tot varen ser flors i violes. Segons explica, el primer dia va ploure, i "calia estar pendent de la seguretat, tornar a enregistrar més d'un cop si era necessari —pensa que alguns poetes no s'havien posat mai davant d'una càmera i altres feia temps que no recitaven—, així i tot el Recital Encapsulat gaudeix d'ànima i molta dignitat".

Els recitals van cloure el passat 23 de febrer i han comptat amb el suport de Tramuntana Tv. Hi han participat els poetes i rapsodes: Àngel Rodríguez Custodi, Cèlia Sanjuan Carreto, Sara Cufí Astorga, Dolors Roig Puig, Jordi Costa Gayoso, Josep Turbau Parada, Lurdes Aparicio Vila, Georgina Martínez Valiente, Eduard Casas Gassó, Lídia Herbera Ramírez, Teresa Tarrida Tutusaus, Montserrat Cufí Adroher, Nuri Trias Astorga, Raquel Blanca Tubau, Lluís Bosch Sánchez, Josefina Carbelo Rodríguez, Rosa Canadell Ferrús, Magda Bosch i Rocamora.